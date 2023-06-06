Учені виявили стародавні органічні молекули у далекому космосі: про що це свідчить

Згідно з новим дослідженням, ці хімічні речовини подібні до тих, що містяться в димі та сажі на Землі. Схожі молекули на основі вуглецю (поліциклічні ароматичні вуглеводні) містяться в покладах нафти й вугілля на Землі, а також – у смогу.

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Молекули, які ми знайшли – це не такі прості речі, як вода або вуглекислий газ. Це великі, гнучкі молекули з десятками й сотнями атомів!

– розповів астроном з Техаського університету та провідний автор дослідження Джастін Спілкер.

Ці складні органічні молекули поширені в космосі, на крихітних пилинках, й астрономи досліджують їх. Однак виявлення цих молекул у дуже далеких та старих галактиках було складним завданням, оскільки телескопи мали обмежену чутливість.

Та тепер завдяки новому надзвичайно потужному телескопу імені Джеймса Вебба (JWST) Спілкер та його колеги виявили органічні молекули в галактиці SPT0418-47, що розташована за понад 12 мільярдів світлових років від Землі.

А це свідчить, що "Всесвіт здатен створювати дійсно великі, складні молекули дуже швидко", і робив це одразу ж після Великого вибуху.



Завдяки лінзуванню можна вивчати дуже далекі галактики максимально детально / Зображення S. Doyle, J. Spilker

До слова, галактика, яку спостерігав космічний телескоп, демонструє так зване кільце Ейнштейна, спричинене лінзуванням. Це явище відбувається, коли дві галактики майже ідеально вирівнюються зі земної точки зору.

Це явище відбувається, коли дві галактики майже ідеально вирівнюються зі земної точки зору. Гравітація галактики на передньому плані призводить до того, що світло від галактики на задньому плані спотворюється і збільшується, наче ти дивишся крізь ніжку келиха для вина.

наче ти дивишся крізь ніжку келиха для вина. Роздільна здатність Вебба дозволяє вченим побачити, де саме в галактиці розташовані молекули, а не лише те, чи є вони там взагалі.

Як зауважив Спілкер, досліджувана галактика SPT0418-47 настільки ж масивна, а її зірки утворили стільки ж вуглецю і кисню, як і наш Чумацький Шлях, хоча її вік лише вдесятеро менший.

І нові результати Вебба свідчать, що галактикам насправді не так вже й складно створювати справді складні молекули завдяки багатій хімії, що відбувається в космосі.