Ученые обнаружили древние органические молекулы в далеком космосе: о чем это говорит

Согласно новому исследованию, эти химические вещества подобны содержащимся в дыме и саже на Земле. Похожие молекулы на основе углерода (полициклические ароматические углеводороды) содержатся в залежах нефти и угля на Земле, а также в смоге.

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Молекулы, которые мы нашли – это не такие простые вещи, как вода или углекислый газ. Это большие, гибкие молекулы с десятками и сотнями атомов!

– рассказал астроном из Техасского университета и ведущий автор исследования Джастин Спилкер.

Эти сложные органические молекулы распространены в космосе, на крошечных пылинках, и астрономы исследуют их. Однако обнаружение этих молекул в очень далеких и старых галактиках было сложной задачей, поскольку телескопы имели ограниченную чувствительность.

Теперь благодаря новому чрезвычайно мощному телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST) Спилкер и его коллеги обнаружили органические молекулы в галактике SPT0418-47, расположенной в более чем 12 миллиардах световых лет от Земли.

А это свидетельствует, что "Вселенная способна создавать действительно большие, сложные молекулы очень быстро", и делала это сразу же после Большого взрыва.



Благодаря линзированию можно изучать очень далекие галактики максимально подробно / Изображение S. Doyle, J. Spilker

К слову, галактика, наблюдаемая космическим телескопом, демонстрирует так называемое кольцо Эйнштейна, вызванное линзированием. Это явление происходит, когда две галактики почти идеально выравниваются с земной точки зрения.

Это явление происходит, когда две галактики почти идеально выравниваются с земной точки зрения. Гравитация галактики на переднем плане приводит к тому, что свет от галактики на заднем плане искажается и увеличивается, будто ты смотришь сквозь ножку бокала для вина.

будто ты смотришь сквозь ножку бокала для вина. Разрешение Уэбба позволяет ученым увидеть, где именно в галактике расположены молекулы, а не только то, есть ли они там вообще.

Как заметил Спилкер, исследуемая галактика SPT0418-47 столь же массивна, а ее звезды образовали столько же углерода и кислорода, как и наш Млечный Путь, хотя ее возраст только в десять раз меньше.

И новые результаты Уэбба свидетельствуют, что галактикам на самом деле не так уж сложно создавать действительно сложные молекулы благодаря богатой химии, что происходит в космосе.