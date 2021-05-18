Українець вирішив потягатися з Ілоном Маском: чим вражає його електричний "Запорожець"

Наш новий герой вирішив не лише подарувати нове життя старенькому "Запорожцю". Він ще й намагається потягатися з багатьма автовиробниками, адже його винахід вражає своїми характеристиками. Розповідаємо тобі про "горбатого Запорожця", який може похизуватися двигуном на 200 кінських сил.

Дмитро Гидулян з Кропивницького 5 років тому придбав собі "Запорожця". За цей час чоловік встиг не лише відреставрувати його, а й оснастити електричним двигуном. Як розповів він ТСН, компактний автомобіль може похизуватися 200 кінськими силами, а також розгоном у 4,9 секунди.

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Усе починалося з реставрації

Звичайно ж, спочатку Дмитро взявся за зовнішність малюка. Він поміняв ржавий кузов. А вже після цього чоловік спробував експериментувати з силовою установкою. Він прагнув не лише подарувати нове життя "Запорожцю", а й зробити його екологічно чистим транспортним засобом.

Цікаво, що спочатку електричний "Запорожець" був обладнаний двигуном, який створив сам Дмитро. Пізніше він вирішив покращити характеристики крихітки, обладнавши її силовою установкою від Nissan Leaf. Це подарувало легкому 800-кілограмовому "Запорожцю" 200 "конячок" в арсеналі.

Зауважимо, що оригінальний ЗАЗ 965, коли сходив з конвеєра, міг похизуватися лише 30 кінськими силами.

Електричний "Запорожець" може похизуватися двигуном на 200 кінських сил:

Тепер Дмитрові залишається попрацювати над запасом ходу "Запорожця". Для повсякденних поїздок нинішнього достатньо, але ж немає меж досконалості.

"Зараз він проїжджає близько 70 кілометрів на заряді. Але з часом тут буде більша батарея і він зможе подолати 140 кілометрів", – зауважує Дмитро.

Варто також розуміти, що сам "Запорожець" ще у роботі. Говорити про його повну готовність поки рано, але це не заважає вражатися можливостями автомобіля.

"Цей автомобіль лише будується. Було кілька тестових виїздів. Але він уже розганяється до 100 кілометрів на годину за 4,9 секунди", – додав він.

Максимальна економія на 100 кілометрів

Скромний акумулятор дозволив спростити процес зарядки електромобіля. Від домашньої розетки на повний заряд у Дмитра іде 3 години. А витрати на 100 кілометрів ходу складають скромні 15 гривень (вартість половини літра бензину).

"Якщо врахувати, що у мене вдома сонячна станція, то він заряджається узагалі безплатно", – хизується ентузіаст.

Наш герой продовжує працювати над своїм "Запорожцем". У майбутньому він прагне зробити його найшвидшим у світі, а також обігнати Tesla Ілона Маска. Побажаємо йому, щоб усе вдалося!

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