Дмитрий Гидулян с Кропивницкого 5 лет назад приобрел себе "Запорожца". За это время мужчина успел не только отреставрировать его, но и оснастить электрическим двигателем. Как рассказал он ТСН, компактный автомобиль может похвастаться 200 лошадиными силами, а также разгоном в 4,9 секунды.

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Все начиналось с реставрации

Конечно же, сначала Дмитрий взялся за внешность малыша. Он поменял ржавый кузов. А уже после этого мужчина попытался экспериментировать с силовой установкой. Он стремился не только подарить новую жизнь "Запорожцу", но и сделать его экологически чистым транспортным средством.

Интересно, что сначала электрический "Запорожец" был оборудован двигателем, который создал сам Дмитрий. Позже он решил улучшить характеристики крохи, оборудовав ее силовой установкой от Nissan Leaf. Это подарило легкому 800-килограммовому "Запорожцу" 200 "лошадок" в арсенале.

Заметим, что оригинальный ЗАЗ 965, когда сходил с конвейера, мог похвастаться лишь 30 лошадиными силами.

Электрический "Запорожец" может похвастаться двигателем на 200 лошадиных сил:

Теперь Дмитрию остается поработать над запасом хода "Запорожца". Для повседневных поездок нынешнего достаточно, но нет предела совершенству.

"Сейчас он проезжает около 70 километров на заряде. Но со временем здесь будет больше батарея и он сможет преодолеть 140 километров", – говорит Дмитрий.

Стоит также понимать, что сам "Запорожец" еще в работе. Говорить о его полной готовности пока рано, но это не мешает поражаться возможностями автомобиля.

"Этот автомобиль только строится. Было несколько тестовых выездов. Но он уже разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды", – добавил он.

Максимальная экономия на 100 километров

Скромный аккумулятор позволил упростить процесс зарядки электромобиля. От домашней розетки на полный заряд у Дмитрия идет 3 часа. А расходы на 100 километров хода составляют скромные 15 гривен (стоимость половины литра бензина).

"Если учесть, что у меня дома солнечная станция, то он заряжается вообще бесплатно", – хвастается энтузиаст.

Наш герой продолжает работать над своим "Запорожцем". В будущем он стремится сделать его самым быстрым в мире, а также обогнать Tesla Илона Маска. Пожелаем ему, чтобы все получилось!