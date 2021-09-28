Красуня знялася у Венеції. Кадри запам'ятовуються тому, що вона обрала прозору сукню, яка виграшно підкреслює спокусливі форми Раффаелли Модуньйо.

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"Венеція схожа на жінку. Все, що про неї говорять, буде правдою", – написала вона під публікацією.

Ну що ж, перевіримо її слова на практиці. Для цього пропонуємо насолодитися коментарями, які залишили її підписники під постом моделі:

"Приголомшливий ангел";

"Яке розкішне вбрання";

"Тобі так личить ця сукня";

"Я чекав на цю публікацію цілий день";

"Люблю ці фото, Раффаелло";

"Які чуттєві кадри";

"Ти просто неймовірна";

"Так треба починати кожен понеділок";

"Справжня суперзірка".



Раффаелла Модуньйо у прозорій сукні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Модуньйо



Раффаелла Модуньйо у прозорій сукні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Модуньйо

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Раффаелла Модуньйо однозначно викликає непідробний захват. Тож не полінуйся підписатися на італійку. Гарантуємо, тобі сподобаються фото, які модель регулярно викладає на своєму інстаграмі.