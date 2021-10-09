На гарячих фото, які виклала в інстаграмі Сінді Прадо, вона позує у мереживній спідній білизні. Особливої пікантності кадрам додала локація, де вони зроблені. Адже немає нічого спекотнішого, ніж можливість насолоджуватися спокусливою красунею у розкішному автомобілі.
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"Публікую свої перші фото з Тоскани", – написала вона під постом.
Прихильникам Сінді Прадо шалено сподобалися кадри моделі. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й залишили безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ох, яка ж ти гаряча";
- "Крихітко, люблю тебе дуже";
- "Справжня богиня";
- "Яка ж ти красива";
- "Ти просто бездоганна";
- "Від цих фото неможливо відірвати погляду";
- "Цій машині казково пощастило";
- "Приваблива та сексуальна";
- "Я у захваті".
Сінді Прадо у мереживній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Прадо
Сінді Прадо у мереживній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Прадо
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Сінді Прадо однозначно викликає непідробний захват. Тож ми закликаємо підписатися на красуню, щоб бути одним з перших, хто насолоджуватиметься її гарячими фото!