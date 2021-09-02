На світлинах, які Альона Омович виклала на своєму інстаграмі, красуня позує в еротичній шкільній формі. Такий собі back to school від української Кім Кардашян. Не дивно, що її мільйонна армія прихильників у захваті від кадрів моделі.

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За лічені години пост зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Сексуальні фото";

"Це дуже гаряче";

"Ти була б найспекотнішою школяркою";

"Приголомшлива красуня";

"Альона, ти бездоганна";

"Маєш суперовий вигляд";

"Хімія конкретна";

"Чудова школярка";

"Личко, наче у Барбі".



Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович



Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від української Кім Кардашян?