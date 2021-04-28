Для справжніх королів вечірок: бармен з Дніпра приготував 14-літровий коктейль Блакитна лагуна

Якщо ти максимально лінивий і не готовий готувати по одному коктейлю для своїх друзів, то можеш підглянути ідею цього бармена. Бартендер Дмитро з Дніпра приготував гігантський коктейль Блакитна лагуна. Дивися, з чого складається напій для величезної компанії!

Роликом з приготуванням величезного коктейлю Блакитна лагуна бармен Дмитро поділився на своєму тіктоку. До твоєї уваги рецепт напою, приготовленого на основі горілки Nemiroff!

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"Ми вирішили зробити 14-літрову Блакитну лагуну. Для цього ми взяли 4 пляшки горілки Nemiroff по 0,7 літра. Загалом, 2,8 літра. Потім ми нарізали дольками майже півтора кілограма лимонів. І додали цілих 8 літрів Sprite. Засипаємо ціле відро льоду, і залишилося додати той самий синій лікер Blue Curacao. Його додали ми 400 мілілітрів", – зауважив Дмитро.

Дивися, як бармен Дмитро приготував 14-літрову Блакитну лагуну:

Скажу по секрету: це тільки початок,

– підкреслив бартендер.

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