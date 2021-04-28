Если ты очень ленивый и не готов готовить по одному коктейлю для своих друзей, то можешь подсмотреть идею этого бармена. Бартендер Дмитрий из Днепра приготовил гигантский коктейль Голубая лагуна. Смотри, из чего состоит напиток для огромной компании!

Роликом с приготовлением огромного коктейля Голубая лагуна бармен Дмитрий поделился на своем тиктоке. К твоему вниманию рецепт напитка, приготовленного на основе водки Nemiroff !

Примечательно Брускетта с ростбифом и микрогрином и коктейль Truffle-tini: варианты фудпейринга

"Мы решили сделать 14-литровую Голубую лагуну. Для этого мы взяли 4 бутылки водки Nemiroff по 0,7 литра. В общем, 2,8 литра. Затем мы нарезали дольками почти полтора килограмма лимонов. И добавили целых 8 литров Sprite. Засыпаем целое ведро льда, и осталось добавить тот же синий ликер Blue Curacao. Его мы добавили 400 миллилитров", – отметил Дмитрий.

Смотри, как бармен Дмитрий приготовил 14-литровую Голубую лагуну:

Скажу по секрету: это только начало,

– подчеркнул бартендер.

Мы рекомендуем подписаться на Дмитрия в тиктоке, ведь он регулярно делится крутыми рецептам коктейлей. Вдохновляйся роликами бартендера, а также готовь классные напитки, которые сделают каждый твой вечер ярче!