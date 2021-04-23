Брускета з ростбіфом і мікрогріном та коктейль Truffle-tini: варіанти фудпейрингу
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт брускети з ростбіфом, а також алкогольного коктейлю Truffle-tini.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки De Luxe від Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати брускету з ростбіфом і мікрогріном, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Truffle-tini від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Шеф-кухар наголошує на тому, що трюфель вважається справжнім діамантом кухні. Яловичина з рум'яною скоринкою, а також кілька крапель трюфельної олії у коктейлі дарують нам справжній смаковий вибух. А мікрогрін допомагає балансувати насиченість смаку.
Брускета з ростбіфом – ідеальна страва для хорошого вечора / Фото Nemiroff
Брускета з ростбіфом і мікрогріном
Інгредієнти на 4 порції:
- Смореброд (гречаний хліб) або чіабата – 800 грамів
- Каперси – 50 грамів
- Крем-сир Philadelphia – 160 грамів
- Вершки – 40 грамів
- Вирізка яловича – 600 грамів
- Зелена цибуля – 100 грамів
- Морква – 100 грамів
- Соняшникова олія – 50 грамів
- Сіль та перець – на смак
Приготування брускети з ростбіфом:
М'ясо: нарізаємо овочі, обсмажуємо м'ясо на великому вогні до появи скоринки кілька хвилин. Усе поєднуємо, солимо та перчимо на смак. Тушкуємо до повної готовності.
Брускету подавай з коктейлем Truffle-tini на основі Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff
Збираємо страву
- Смореброд обсмажуємо на соняшниковій олії до рум'яної скоринки;
- Викладаємо на попередньо обсмажений хліб крем-сир, збитий з вершками. Поверху викладаємо тонкі скибки м'яса.
- Декоруємо брускету каперсами, а також свіжою зеленню.
Подавати брускету з ростбіфом ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем Truffle-tini. Як пояснює бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька, ростбіф і "брудний" мартіні ідеально підходять один до одного. Текстурність горілки, витриманої у дубовій діжці, підкріплена солодкавим французьким білим вермутом, і родзинка – дві краплі трюфельної олії, створять чудову пару цій страві.
Приготування алкогольного коктейлю Truffle-tini
Інгредієнти:
- Nemiroff Rested In Barrel – 60 мілілітрів
- Dolin Bianco – 20 мілілітрів
- Трюфельна олія – 2 краплі
Приготування коктейлю Truffle-Tini:
- Залий горілку Nemiroff Rested In Barrel та вермут у шейкер, ретельно збий з льодом.
- Перелий отриманий напій через стейнер в охолоджений келих.
- Додай зверху 2 краплі трюфельної олії.
Насолоджуйся коктейлем Truffle-tini у поєднанні з брускетою з ростбіфом / Фото Nemiroff
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Насолоджуйся Truffle-tini та брускетою з ростбіфом у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.
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