В 1955 году испанский художник подробно рассказал журналистам о мощном символе своей художественной идентичности – усах. Перескажем тебе самое интересное на Men 24.

Смотри также Бонд должен был бы собирать 244 года: кто из героев фильмов действительно мог позволить себе свой автомобиль

Дали рассказал, как ему удалось отрастить такие усы и что они означали

Для создания таких усов Сальвадор Дали использовал один очень натуральный продукт – финики. Он смазывал ими немного усы, и они оставались на весь день очень эффектными.

Со временем художник начал применять воск Pinaud – это французский бренд, который существует с 1810 года. Марсель Пруст пользовался таким же, но его усы, как выразился Дали, были "немного депрессивными и меланхоличными".

Мои усы, наоборот, очень веселые, очень острые, очень агрессивные,

– сказал Дали

С 1930-х годов Сальвадор Дали носил усы, но сначала они были относительно скромными, основанные на образе популярного тогда американского актера Адольфа Менджоу. С годами усы художника, как и сила его воображения, продолжали расти.

Сальвадор Дали в 1929, когда усы только начинали проявлять свою идентичность / Фото Man Ray Trust, ARS, ADAGP

До 1940-х годов Дали отращивал и укладывал усы до все более драматической высоты, их закрученные концы уже напоминали другого раннего испанского художника, Диего Веласкеса.

Характерные волосы на лице Дали служили смелым заявлением о намерениях, воплощая бунт, творчество, непочтительность, индивидуальность.

творчество, непочтительность, индивидуальность. Его усы стали таким же тщательно созданным образом, как и его публичный имидж, как и его картины, сталкивающие зрителей с абсурдом.

Это поспособствовало закреплению образа Дали в сознании публики, драматическим визуальным сигналом для эксцентричного духа, определявшего творческую индивидуальность художника.

Дали в 1973 – так же со своими знаковыми усами / Изображение AP

Мистический факт. Когда тело Дали эксгумировали для теста на отцовство в 2017 году, почти через три десятилетия после его смерти в 1989, его усы были все еще полностью целыми, похожими на стрелки часов, показывающие 10:10.



Нарсис Бардалет, который отвечал за бальзамирование тела Дали, в интервью RAC1 вспоминал: "Это было похоже на чудо... Его усы появились ровно в 10:10".

Как и положено художественным брендам, образ Дали оказался на удивление долговечным. Его сюрреалистический силуэт украшает все – от ювелирных украшений до кофейных чашек, и даже был нарисован на самолете авиакомпании Delta Air Lines в 2010 году.

В том же году опрос Movember, ежегодного мероприятия по отращиванию волос на лице, признал усы Дали самыми известными усами всех времен и народов.