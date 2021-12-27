Якщо детальніше – треба діяти стратегічно й розділити проєкт на невеликі частини, формувати загальне бачення та планувати час із буфером строків. Зараз розповімо про це більше.

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Хороший план найчастіше дорівнює досягненню мети

Чимало людей на початку планування проєкту відчувають себе пригніченими, особливо коли визначають пріоритети завдань для управління проєктом. Буває навіть, що відповідальні особи впадають у відчай – від великої кількості завдань.

Бо що важливіше?

Скільки часу займе виконання того чи іншого завдання?

Коли і який етап починати?

У що обійдеться кожен конкретний крок?

І це, ясна річ, далеко не весь перелік питань. Та головне питання насправді в іншому: що допоможе розгребти його?

Перше – діяти стратегічно й розділити проєкт на невеликі частини

Важливо розуміти: не можна у плануванні проєкту концентруватися на досконалому виконанні якогось одного завдання. На цьому етапі розумніше розподілити час та енергію на пріоритетні кроки, які у підсумку забезпечать результат.

Друге – формувати загальне бачення

Після розставляння пріоритетних кроків треба розділити "великого монстра" на "маленьких монстриків". Це означає – прописати окремі компоненти для кожного кроку (хто бере участь, яка інформація потрібна, коли цей крок можна вважати завершеним тощо).

Третє – планувати час із буфером строків

Бо все одно врахувати все неможливо, і щось десь та й вилізе. Тому важливо мати час і простір для маневру.



Хороший план – більша частина успіху / Фото unsplash

Розставляємо пріоритети

Розставляння пріоритетів – це, власне, суть управління проєктами.

Ось приклад: якщо ти працюєш одночасно на чотирьох будівельних майданчиках, то кожен із них привертає лише частину твоєї уваги (ти не будеш сконцентрований) та енергії. У такому випадку помилки неминучі!

Як найкраще розставити пріоритети? Є кілька ефективних способів.

Принцип Ейзенхауера

Він передбачає розподіл завдання на 4 категорії:

Важливі й термінові.

Важливі й не термінові.

Не важливі й термінові.

Не важливі й не термінові.

У такому порядку слід і братися за виконання завдань. Причому у першому випадку варто братися за них самому, у другому – теж, але не одразу й без поспіху, а в третьому – делегувати.

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Схема ABC

Вона передбачає розставляння завдань до категорій А, В та С, залежно від їхньої терміновості. Відповідно:

Завдання категорії А мають високий пріоритет.

Завдання категорії В – середній.

А С – просто хай буде.

Цей підхід добре пасує до невеликих проєктів.

Схема з делегуванням

Відданість проєкту – це чудово. Та якщо ти супроводжуєш проєкт від початку до кінця, часу та енергії точно матимеш недостатньо, щоб сяяти на кожному кроці.

Тому треба розділяти повноваження – тобто, сяяти тільки там, де це помітять.

Для інших завдань дотримуйся принципу Парето: ти досягнеш 80% успіху з 20% зусиль.