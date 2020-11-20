Кожен із нас зауважив магічну властивість грошей: вони уміють кудись швидко випаровуватися та зникати. Але мало хто замислювався над тим, що ситуацію можна докорінно змінити. У цьому нам допоможуть кілька порад, які свого часу дав мільярдер Марк Кубан. Читай їх на Men 24.

Американський мільярдер Марк Кубан – яскравий приклад того, як можна керувати своїми грішми так, щоб вони примножувалися. Ділимося на Men 24 секретами, які дозволять навести лад зі своїми фінансами.

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Марка Кубана багато людей знають завдяки компанії Yahoo, яку він успішно продав за 5,7 мільярда доларів. Але починався його фінансовий успіх значно раніше: у 1990 році Кубан продав свій перший стартап – CompuServe за 6 мільйонів доларів.

Але як йому вдалося стати казково багатим? Секрет криється у тому як він поводиться з грішми. Спробуймо розібратися, про що мовиться.

1. Погаси усі свої борги

Кубан завжди наголошує на тому, що відсутність боргів – одна з найкращих інвестицій у себе. Бо тобі може лише здаватися, що переплати немає. Насправді ж вона є. Та ще й яка. Наприклад, ставки по кредитних картках завжди високі. А протермінування платежів може стати причиною пені.

Кубан рекомендує скористатися можливістю реструктуризації боргу, якщо наразі у тебе не виходить повністю погасити кредит. Більшість банківських установ залюбки ідуть назустріч, адже ти все одно погасиш кредит.



Закрий кредитну картку та позбудься боргів / Фото unsplash

2. Фінансова подушка на пів року

У кожного з нас має бути фінансова подушка. На жаль, в нинішніх умовах неможливо бути впевненим у тому, що ти залишишся при роботі та стабільному прибутку. Тож спробуй правильно розставити пріоритети, не витрачаючи гроші на дурниці. Спочатку відклади суму, якої достатньо буде, щоб покрити витрати на 6 місяців. Далі можеш жити у своє задоволення.

Для чого потрібна фінансова подушка? А для того, щоб ти міг спокійно змінити роботу, зайнятися переїздом або власним здоров'ям.



У тебе має бути фінансова подушка на 6 місяців / Фото unsplash

3. Інвестуй з ризиком

Ти не повіриш, але більшість фінансових операцій – ризиковані. І саме на адреналінових угодах мільярдери заробляють найбільше. Але тут потрібно пам'ятати золоте правило Кубана: вкладай у проєкт не більше 10% своїх коштів.

4. Використовуй знижки

Напередодні Чорної п'ятниці ми рекомендуємо звернути увагу на шалені знижки. Але тут потрібно ретельно вивчити ринок, аби не стати жертвою маркетингу. Сам же Кубан у своєму блозі писав, що: "економія у 15% на товари вартістю 1000 доларів, на які, як ви знаєте, ви обов'язково витратите гроші, – краща окупність ваших грошей, ніж 15% на рік, які ви отримаєте, інвестувавши ті ж 1000 доларів".



Знижки – відмінні інвестиції / Фото unsplash

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Уникай кредитів, намагайся відкладати гроші, інвестуй у своє майбутнє та використовуй знижки в улюблених крамницях. Усе це дозволить тобі не лише економити, а й примножувати свої фінанси!