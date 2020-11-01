Український боксер Олександр Усик переміг Дерека Чісору у важкому бою вночі 1 листопада. Просто з рингу він звернувся до британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа: "Я йду за тобою".

Після оприлюднення суддівських нотаток Усик крикнув у зал: "Ентоні, Привіт". Джошуа стояв неподалік рингу і відповів українцеві посмішкою, пише Men 24.

Детальніше про бій Усик у важкому поєдинку переміг Чісору

Згодом під час бесіди з журналістами Усик ще раз натякнув, що хоче боксувати з чемпіоном. Причому зробив це у стилі, в якому раніше спілкувався з Чісорою.

Ентоні, як ти? Я йду за тобою. Ентоні?

– говорив Усик.

Бій Усик – Чісора відбувся проти ночі 1 листопада на "Вемблі" в Лондоні. У підсумку судді віддали перемогу українцю одноголосним рішенням: 117 – 112, 115 – 113, 115 – 113.

Для Усика це був 2-й бій у суперважкій вазі та 18-й на професійному рингу. У всіх попередніх боях українець також перемагав.

Тепер Усик офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO.