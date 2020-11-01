Иду за тобой: Усик обратился к Джошуа после победы над Чисорой – видео
Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору в тяжелом бою ночью 1 ноября. Просто с ринга он обратился к британскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF ЭнтониДжошуа: "Я иду за тобой".
После обнародования судейских записок Усик крикнул в зал: "Энтони, Привет". Джошуа стоял неподалеку от ринга и ответил украинцу улыбкой, пишет Men 24.
Подробнее о бое Усик в тяжелом поединке победил Чисору
Впоследствии во время беседы с журналистами Усик еще раз намекнул, что хочет боксировать с чемпионом. Причем сделал это в стиле, в котором раньше общался с Чисорой.
Энтони, как ты? Я иду за тобой. Энтони?
– говорил Усик.
Бой Усик – Чисора состоялся в ночь 1 ноября на "Уэмбли" в Лондоне. В итоге судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 117 – 112, 115 – 113, 115 – 113.
- Для Усика это был 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал.
Теперь Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
- Сейчас титул у Джошуа, так что он недаром наблюдал за боем Усика – своего потенциального соперника. Впрочем, с Усиком Джошуа должен будет встретиться только если победит в бою с Кубратом Пулевым.
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