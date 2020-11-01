Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору в тяжелом бою ночью 1 ноября. Просто с ринга он обратился к британскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF ЭнтониДжошуа: "Я иду за тобой".

После обнародования судейских записок Усик крикнул в зал: "Энтони, Привет". Джошуа стоял неподалеку от ринга и ответил украинцу улыбкой, пишет Men 24.

Подробнее о бое Усик в тяжелом поединке победил Чисору

Впоследствии во время беседы с журналистами Усик еще раз намекнул, что хочет боксировать с чемпионом. Причем сделал это в стиле, в котором раньше общался с Чисорой.

Энтони, как ты? Я иду за тобой. Энтони?

– говорил Усик.

Бой Усик – Чисора состоялся в ночь 1 ноября на "Уэмбли" в Лондоне. В итоге судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 117 – 112, 115 – 113, 115 – 113.

Для Усика это был 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал.

Теперь Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO.