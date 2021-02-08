Если ты решил зарегистрироваться на сайте знакомств, то просто обязан посвятить достаточно времени своей анкете. Именно она повлияет на решение девушки, которая захочет с тобой общаться, или – нет. Психологи же назвали важную деталь, на которую нужно обратить внимание!

Есть мужчины, которые отдают предпочтение творческим текстам для анкет на сайтах знакомств. А есть и те, кто прямо и четко излагает, что им нужно. Можно, конечно же, воспользоваться строками из стихотворений. Но все старания можно свести на нет. И мы расскажем тебе, что является причиной этого.

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Доктор психологии Еллоулис Дуглас отметила, что не столь важна фраза. Главное – убедиться, что ты правильно ее написал.



Важны не фразы в анкете, а правильность их написания / Фото Unsplash

Все больше и больше исследований показывают, что читатели твоего профиля оценивают твой интерес и интеллект на основе грамматики, орфографии и ошибок, – отмечает она.

Одно из исследований, которое пролило свет на это, – наблюдение , опубликованное Тилбургским университетом в Нидерландах. В нем 800 участников одного из самых популярных сайтов знакомств в стране попросили оценить различные профили. У половины из них были языковые ошибки, в другой – нет.

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Авторы надеялись, что более непринужденная речь придаст ощущение тепла. Мол, владелец такой анкеты будет иметь выше шансы на успех. Но результаты наблюдения удивили их.

Такие ошибки, как опечатка, столь типичные для тех моментов, когда мы пишем в спешке, интерпретировались читателями как отсутствие интереса. Что делало профиль непривлекательным, по их мнению.

Люди, в чьих анкетах были грамматические и орфографические ошибки, считались менее умными и, соответственно, менее привлекательными.



Ученые убеждены, что орфография – новая привлекательность / Фото Unsplash

Если коротко, то орфография – новая привлекательность. И если ты сторонник сокращать слова, то есть все шансы, что тебя сочтут чудаком, который застрял еще в 2008 году.

Рецепт создания привлекательного профиля прост: убедись, что ты все написал правильно. И только тогда можешь нажимать кнопку "Сохранить". Все просто!