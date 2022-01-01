Хтось скаже, що ці джинси старомодні. Інші ж не можуть позбутися цих штанів, адже вони ідеально підкреслюють фігуру. І, як ти розумієш, ствердної відповіді ми тобі точно дати не зможемо. Але спробуємо дати кілька порад, які допоможуть виглядати стильно у джинсах скіні.

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Як вибрати джинси скіні чоловікові

Вузькі, але не занадто

Головний секрет стильних джинсів скіні – вони не обов'язково мають нагадувати легінси. Тобі потрібно вибрати ту модель, яка добре сидить на тобі, але не доходить до тієї точки, коли здається, що твої ноги вибухнуть.

Якщо природа нагородила тебе міцними та сильними ногами, то від джинсів скіні ми таки рекомендуємо відмовитися.



Якщо твої ноги міцні та сильні, то від джинсів скіні варто відмовитися / Фото Avi Richards

Також варто пам'ятати, що джинси скіні варто носити з порожніми кишенями. Твій гаманець або смартфон краще покласти або у кишеню куртки, або в напоясну сумку. В інакшому випадку образ буде дещо зіпсутим.

Зверни увагу на матеріал

Оскільки це джинси скіні, то у них має бути не лише бавовна, а й еластан. Останній дозволяє штанам розтягуватися. Це надзвичайно важливо, адже влізти, а також вилізти з таких джинсів тобі потрібно буде бодай по одному разу на день.

Джинси скіні потрібно обов'язково примірювати. В інакшому випадку є усі шанси, що тобі доведеться нести їх назад у магазин. А все тому, що твої ступні не змогли вилізти зі штанини.

Зверни увагу на колір

Май на увазі, що світліший денім вважається повсякденним. Натомість темний може стати частиною офіційного стилю. Тож такі джинси можна спокійно носити, наприклад, в офіс або на побачення.

Хочеш універсальні джинси – віддай перевагу синім. Їх можна з легкістю поєднувати з іншим одягом.

Вибирай відповідне взуття

Перевага джинсів скіні у тому, що ти можеш повністю продемонструвати своє взуття. Ти можеш поєднувати їх як з кросівками, так і з лоферами. Взувай броги або челсі. Узагалі у тебе є можливість експериментувати зі стилем, обираючи взуття під різні заходи.

Але варто розуміти, що взуття не має бути надто масивним. В інакшому випадку є всі шанси, що твій низ здаватиметься надто важким. Хоча, не здаватиметься, а буде.



Джинси скіні дозволяють зробити акцент на взутті / Фото Joanna Nix-Walkup

Створи баланс

Джинси скіні можуть ідеально доповнити твій образ. Але важливо, щоб весь твій одяг не був надто вузьким. У такому випадку краще додати кілька шарів, які створюватимуть об'єм зверху. Втім і тут потрібно бути максимально обережним, щоб твої ноги не здавалися надто тонкими.

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Ти можеш спокійно носити джинси скіні, якщо тобі зручно в них. В інакшому випадку ми б рекомендували звернути увагу на класичний фасон. Головне – не забувати, що ти носиш одяг, а не одяг тебе!