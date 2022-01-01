Кто-то скажет, что эти джинсы старомодны. Другие же не могут избавиться от этих штанов, ведь они идеально подчеркивают фигуру. И, как ты понимаешь, утвердительного ответа мы тебе точно не сможем дать. Но попробуем дать несколько советов, которые помогут смотреться стильно в джинсах скинни.

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Как выбрать джинсы скинни мужчине

Узкие, но не слишком

Главный секрет стильных джинсов скинни – они необязательно должны напоминать леггинсы. Тебе нужно выбрать ту модель, которая хорошо сидит на тебе, но не доходит до точки, когда кажется, что твои ноги взорвутся.

Если природа наградила тебя крепкими и сильными ногами, то от джинсов скинни мы рекомендуем отказаться.



Если твои ноги крепкие и сильные, то от джинсов скинни стоит отказаться / Фото Avi Richards

Также следует помнить, что джинсы скинни следует носить с пустыми карманами. Твой кошелек или смартфон лучше положить либо в карман куртки, либо в напоясную сумку. В противном случае образ будет несколько испорчен.

Обрати внимание на материал

Поскольку это джинсы скинни, у них должен быть не только хлопок, но и эластан. Последний позволяет штанам растягиваться. Это очень важно, ведь влезть, а также вылезти из таких джинсов тебе нужно будет хотя бы по одному разу в день.

Джинсы скинни нужно обязательно примерить. В противном случае есть все шансы, что тебе придется нести их обратно в магазин. А все потому, что твои ступни не смогли вылезти из штанины.

Обрати внимание на цвет

Имей в виду, что более светлый деним считается обыденным. А темный может стать частью официального стиля. Такие джинсы можно спокойно носить, например, в офис или на свидание.

Хочешь универсальные джинсы – отдавай предпочтение синим. Их можно с легкостью совмещать с другой одеждой.

Выбирай подходящую обувь

Преимущество джинсов скинни в том, что ты можешь полностью продемонстрировать свою обувь. Ты можешь совмещать их как с кроссовками, так и с лоферами. Обувай броги или челси. Вообще у тебя есть возможность экспериментировать со стилем, выбирая обувь под разные мероприятия.

Но следует понимать, что обувь не должна быть слишком массивной. В противном случае есть все шансы, что твой низ будет казаться слишком тяжелым. Хотя, не будет сдаваться, а точно будет.



Джинсы скинни позволяют сделать акцент на обуви / Фото Joanna Nix-Walkup

Создай баланс

Джинсы скинни могут совершенно дополнить твой образ. Но важно, чтобы вся твоя одежда не была слишком узкой. В таком случае лучше добавить несколько слоев, создающих объем сверху. Впрочем, и здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы твои ноги не казались слишком тонкими.

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