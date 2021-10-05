Вчені з Кембриджа припустили, що людство нарешті виявило темну енергію

Темна енергія – таємнича сила, яка заповнює Всесвіт і змушує його прискорюватися. Досі її фізично не фіксували – тобто, це теоретична величина.

Аж раптом експеримент XENON1T, проведений глибоко під Апеннінськими горами в Італії, дав несподівані результати. І вчені з Кембриджа кажуть, що до цього причетна саме вона – невловна темна енергія.

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Темна енергія і темна матерія – у чому різниця

Усе, що наші очі бачать в небі та й взагалі у світі – від крихітних супутників до масивних галактик, від мурах до китів – це всього 5% Всесвіту або й менше. Решта – у темряві. Буквально.

Приблизно 27% Всесвіту, як підрахували вчені, – це темна матерія. Така собі невидима сила, яка утримує галактики та всю космічну павутину разом.

А от ще 68% – це темна енергія. Саме вона, як вважають дослідники космосу, змушує Всесвіт розширюватися прискореними темпами.

Обидва компоненти – невидимі. Та ми знаємо набагато більше про темну матерію, яку вирахували ще у 1920-х роках. Темну ж енергію відкрили тільки у 1998,

– розповіла докторка Санні Ваньоцці.

Темну матерію виявляють за допомогою масштабних експериментів на Землі – як-от XENON1T. У 2020 повідомили про його результати, деякі з яких були неочікувані. Мовиться, зокрема, про певний непрогнозований сигнал.

Експеримент XENON1T міг несподівано виявити темну енергію

Так от, дослідники з університету в Кембриджі опублікували 15 вересня 2021 року у Physical Review D свої висновки щодо незрозумілих результатів експерименту XENON1T в Італії.

Мовляв, можливо, їх спричинила темна енергія – а не темна матерія, яку цей експеримент від початку мав на меті виявити.



Нумо шукати темну енергію? Знати б іще, яка вона... / Фото unsplash

Чому відкриття темної енергії важливе

У Всесвіті є 4 фундаментальні взаємодії (гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка).

Але час від часу стається щось, що ними пояснити неможливо. І тоді ці події списують на вплив "п’ятої взаємодії".

Наразі вчені здебільшого сходяться, що цією взаємодією є якраз темна енергія.

Так видається, виявивши темну енергію, вчені прагнуть набути здатності пояснити все. Що ж, успіху їм.

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