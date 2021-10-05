Темная энергия – таинственная сила, которая заполняет Вселенную и заставляет ее ускоряться. До сих пор ее физически не фиксировали – то есть, это теоретическая величина.

И вдруг эксперимент XENON1T, проведенный глубоко под Апеннинскими горами в Италии, дал неожиданные результаты. И ученые из Кембриджа говорят, что к этому причастна именно она – неуловимая темная энергия.

Также интересно BAROMETER Show: бренд Nemiroff рассказал, как подарить гостям заведений гастрономическое удовольствие

Темная энергия и темная материя – в чем разница

Все, что наши глаза видят в небе и вообще в мире – от крошечных спутников до массивных галактик, от муравьев до китов – это всего 5% Вселенной или даже меньше. Остальное – во тьме. Буквально.

Примерно 27% Вселенной, как подсчитали ученые, – это темная материя. Такая невидимая сила, которая удерживает галактики и всю космическую паутину вместе.

А вот еще 68% – это темная энергия. Именно она, как считают исследователи космоса, заставляет Вселенную расширяться ускоренными темпами.

Оба компонента – невидимы. Но мы знаем гораздо больше о темной материи, которую вычислили еще в 1920-х годах. Темную же энергию открыли лишь в 1998,

– рассказала доктор Санни Ваньоцци.

Темную материю ищут с помощью масштабных экспериментов на Земле – как, к примеру, XENON1T. В 2020 сообщили о его результатах, некоторые из которых были неожиданными. Речь, в частности, об определенном непредсказанном сигнале.

Эксперимент XENON1T мог неожиданно обнаружить темную энергию

Так вот, исследователи из университета в Кембридже опубликовали 15 сентября 2021 года в Physical Review D свои выводы относительно непонятных результатов эксперимента XENON1T в Италии.

Мол, возможно, их причиной была темная энергия – а не темная материя, которую этот эксперимент изначально должен был выявить.



Давайте искать темную энергию? Знать бы еще, какая она... / Фото unsplash

Почему открытие темной энергии важно

Во Вселенной есть 4 фундаментальные взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое).

Но время от времени происходит что-то, что ими невозможно объяснить. И тогда эти события списывают на влияние "пятого взаимодействия".

Сейчас ученые в основном сходятся во мнении, что этим взаимодействием является как раз темная энергия.

Так кажется, обнаружив темную энергию, ученые стремятся обрести способность объяснить все. Что ж, удачи им.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.