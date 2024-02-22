Учені показали найненажерливішу чорну діру і найяскравіший квазар: відео вражає

Астрономи Австралійського національного університету, очолювані Крістіаном Вулфом, дещо цікаве виявили у серці галактики-квазара J0529-4351. Мовиться про чорну діру.

Але не якусь середньостатистичну, які часто зустрічаються в центрах галактик – а дуже голодну. Про це 19 лютого розповіли також у науковому журналі Nature Astronomy.

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Чорна діра поглинає наше Сонце за один день

Ні, звісно, саме Сонцю нічого не загрожує (у найближчі кілька мільярдів років). Мовиться про те, що в серці J0529-4351 щодня зникає газу та пилу у вагу нашого Сонця.

Причім відбувається це вже давно і зараз маса тієї чорної діри становить 17 мільярдів Сонць. І росте настільки швидко, наскільки це тільки можливо – тобто досягає максимальної кількості матеріалу, що спроможна накопичити всередині в себе.

Дуже голодна чорна діра і суперяскравий квазар: дивись відео ESO

А як такі надмасивні чорні діри утворюються