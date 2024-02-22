Но не какую-то среднестатистическую, которые часто встречаются в центрах галактик – а очень голодную. Об этом 19 февраля рассказали также в научном журнале Nature Astronomy.
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Черная дыра поглощает наше Солнце за один день
Нет, конечно, именно Солнцу ничего не угрожает (в ближайшие несколько миллиардов лет). Речь идет о том, что в сердце J0529-4351 ежедневно исчезает газа и пыли весом с наше Солнце.
Причем происходит это уже давно и сейчас масса той черной дыры составляет 17 миллиардов Солнц. И растет настолько быстро, насколько это только возможно – то есть достигает максимального количества материала, что способна накопить внутри себя.
Очень голодная черная дыра и суперяркий квазар: смотри видео ESO
А как такие сверхмассивные черные дыры образуются
- На самом деле ученым мало что есть ответить на этот вопрос. Черная дыра живет в центре гигантской массы материала, который вращается вокруг нее. В этом месиве происходят процессы интенсивного трения, что вместе с гравитацией заставляют все нагреваться до триллионов градусов. Именно это вызывает яркие вспышки во всем спектре света, которые улавливают и изучают земные ученые.
- Чтобы определить свойства черной дыры, ученые разбирают световой спектр на мелочи, которые могут рассказать больше, чем мы уже знаем. Скажем, австралийские астрономы подсчитали, что черная дыра в J0529-4351 растет со скоростью в 370 масс Солнца в год.
- Это очень близко к пределу Эддингтона – так называют максимальную стабильную скорость, с которой может питаться черная дыра. Что и позволяет ей получить статус самой прожорливой. А сам квазар J0529-4351 ученые назвали самым ярким из всех, найденных до сих пор, его вспышки мощнее солнечных в 500 триллионов раз.