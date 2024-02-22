Але не якусь середньостатистичну, які часто зустрічаються в центрах галактик – а дуже голодну. Про це 19 лютого розповіли також у науковому журналі Nature Astronomy.
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Чорна діра поглинає наше Сонце за один день
Ні, звісно, саме Сонцю нічого не загрожує (у найближчі кілька мільярдів років). Мовиться про те, що в серці J0529-4351 щодня зникає газу та пилу у вагу нашого Сонця.
Причім відбувається це вже давно і зараз маса тієї чорної діри становить 17 мільярдів Сонць. І росте настільки швидко, наскільки це тільки можливо – тобто досягає максимальної кількості матеріалу, що спроможна накопичити всередині в себе.
Дуже голодна чорна діра і суперяскравий квазар: дивись відео ESO
А як такі надмасивні чорні діри утворюються
- Насправді вченим мало що є відповісти на це питання. Чорна діра живе в центрі гігантської маси матеріалу, який обертається навколо неї. У цьому місиві відбуваються процеси інтенсивного тертя, що разом із гравітацією змушують все нагріватися до трильйонів градусів. Саме це спричиняє яскраві спалахи в усьому спектрі світла, які вловлюють та вивчають земні вчені.
- Щоб визначити властивості чорної діри, науковці розбирають світловий спектр на дрібниці, які можуть розповісти більше, ніж ми вже знаємо. Скажімо, австралійські астрономи підрахували, що чорна діра у J0529-4351 зростає зі швидкістю у 370 мас Сонця на рік.
- Це дуже близько до межі Еддінгтона — так називають максимальну стабільну швидкість, з якою може харчуватися чорна діра. Що й дозволяє їй здобути статус найненажерливішої. А сам квазар J0529-4351 вчені назвали найяскравіших з усіх, досі знайдених, його спалахи потужніші за сонячні у 500 трильйонів разів.