Про "Понт" відомо лише за кількома фрагментами гірських порід Борнео та примарними залишками цієї величезної плити, виявленими глибоко в мантії Землі. Назва походить від того, що плита розташовувалася під Понтійським океаном.
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Плита "Понт" зникла 20 мільйонів років тому і нині знову відкрита
Тектонічні плити постійно рухаються одна проти одної, а кора океанічних плит більш щільна, ніж континентальних. Тому океанічні плити заштовхуються під континентальні плити в процесі, який називається субдукцією, і зникають. Іноді, однак, гірські породи зі зниклих плит беруть участь у горотворчих процесах. Ці залишки можуть вказувати на розташування і формування давніх плит.
Дослідники намагалися знайти залишки однієї з цих древніх втрачених плит, відомих як плита "Фенікс", під час польових робіт на Борнео. Вчені можуть вивчати магнітні властивості гірських порід, щоб дізнатися, коли й де вони утворилися. Магнітне поле, яке оточує Землю, "прив'язується" до гірських порід, коли вони формуються, і це магнітне поле змінюється відносно широти.
Але дослідники виявили дещо дивне, коли проаналізували каміння, зібране на Борнео: зафіксована широта не збігалася з широтою, яку було отримано з інших, вже відомих, плит.
Плита "Понт" зникла 20 мільйонів років тому і нині знову відкрита / Зображення Van de Lagemaat et al
Щоб розгадати таємницю, науковці використовували комп'ютерні моделі для дослідження геології регіону за останні 160 мільйонів років. Реконструкція плити показала заминку між нинішнім Південним Китаєм і Борнео. Тобто океан, який колись вважався підкріпленим іншою давньою плитою "Ідзанагі", насправді не був на цій плиті. Скелі Борнео вписалися в таємничу прогалину.
Дослідники виявили, що це місце насправді займала раніше невідома плита, яку команда вчених назвала Понтійською.
Реконструкція опублікована 29 вересня в журналі Gondwana Research. Вона показує, що "Понт" утворився щонайменше 160 мільйонів років тому. Колись ця плита була величезною, але постійно зменшувалася протягом свого життя, та врешті-решт заштовхалася під Австралійську плиту на півдні та під Китай на півночі, зникнувши 20 мільйонів років тому.