О "Понте" известно лишь по нескольким фрагментам горных пород Борнео и призрачным остаткам этой огромной плиты, обнаруженным глубоко в мантии Земли. Название происходит от того, что плита размещалась под Понтийским океаном.

Смотри также Незаменимая классика для вечера с друзьями: как приготовить Dirty Martini Vodka

Плита "Понт" исчезла 20 миллионов лет назад и сейчас снова открыта

Тектонические плиты постоянно двигаются друг против друга, а кора океанических плит более плотная, чем континентальных. Поэтому океанические плиты заталкиваются под континентальные плиты в процессе, называемом субдукцией, и исчезают. Иногда, однако, горные породы из пропавших плит участвуют в горотворческих процессах. Эти остатки могут указывать на расположение и формирование древних плит.

Исследователи пытались найти остатки одной из этих древних утраченных плит, известной как плита "Феникс", во время полевых работ на Борнео. Ученые могут изучать магнитные свойства горных пород, чтобы узнать, когда и где они образовались. Магнитное поле, окружающее Землю, "привязывается" к горным породам, когда они формируются, и это магнитное поле меняется относительно широты.

Но исследователи обнаружили нечто странное, когда проанализировали камни, собранные на Борнео: зафиксированная широта не совпадала с широтой, полученной из других, уже известных, плит.



Плита "Понт" исчезла 20 миллионов лет назад и сейчас снова открыта / Изображение Van de Lagemaat et al

Чтобы разгадать тайну, ученые использовали компьютерные модели для исследования геологии региона за последние 160 миллионов лет. Реконструкция плиты показала заминку между Южным Китаем и Борнео. То есть океан, который когда-то считался подкрепленным другой древней плитой "Идзанаги", на самом деле не был на этой плите. Скалы Борнео вписались в таинственный пробел.

Исследователи обнаружили, что это место на самом деле занимала ранее неизвестная плита, которую команда ученых назвала Понтийской.

Реконструкция опубликована 29 сентября в журнале Gondwana Research. Она показывает, что "Понт" образовался не менее 160 миллионов лет назад. Когда-то эта плита была огромной, но постоянно уменьшалась в течение своей жизни, и в конце концов затолкалась под Австралийскую плиту на юге и под Китай на севере, исчезнув 20 миллионов лет назад.

Что интересно, предыдущие исследования намекали на существование Понтийской плиты. Они показывали огромную плиту коры неизвестного происхождения, но ученые того времени не имели возможности определить, откуда она взялась. Теперь понятно, что эта кора – то, что осталось от Понтийской плиты.