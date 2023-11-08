Учені відкопали докази існування суходолу і відновили його сліди. Виявляється, загублений континент, відомий під назвою Арголенд, розлучився із західною Австралією – коли тектонічні сили розтягнули материк і віддалили його від решти континенту, а потім розкидали по всій Південно-Східній Азії.

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Арголенд – втрачений континент?

Про це мовиться у новому дослідженні Утрехтського університету в Нідерландах.

Дослідники вже давно знали, що материк відколовся від Австралії 155 мільйонів років тому, завдяки підказкам, залишеним в геології глибоководного океанічного басейну, відомого як Абісальна рівнина Арго біля північно-західного узбережжя країни.

Арго біля північно-західного узбережжя країни. Але на відміну від Індії, яка відкололася від стародавнього суперконтиненту Гондвани 120 мільйонів років тому і досі утворює цілий материк, Арголенд розпався на фрагменти. І до цього часу вчені крутили мозком, куди ж поділися ці уламки континенту.

Ми знали, що це має бути десь на північ від Австралії, тому очікували знайти її в Південно-Східній Азії,

– розповів провідний автор дослідження Елдерт Адвокаат.

У новому дослідженні, опублікованому у Gondwana Research, Адвокаат і його колеги реконструювали шлях континенту, що відколовся. Дослідники знайшли фрагменти стародавньої землі, розкидані від Індонезії до М'янми, але коли вони спробували реконструювати Арголенд із цих фрагментів, нічого не вийшло.



Реконструкція дрейфу Арголенду від 215 мільйонів років тому і до сьогодні / Зображення Утрехтського університету

Тоді команда почала працювати у зворотному напрямку, збираючи докази в Південно-Східній Азії, щоб простежити шлях Арголенду на північ. І серед розкиданих фрагментів стародавньої землі вчені виявили залишки невеликих океанів, що датуються приблизно 200 мільйонами років тому. Ці океани, ймовірно, утворилися, коли тектонічні сили розтягнули й розкололи Арголенд.

Цей процес тривав від 50 до 60 мільйонів років, і близько 155 мільйонів років тому весь цей колаж стрічкових континентів і проміжних океанів почав дрейфувати. Ми не втратили жодного континенту насправді, просто це був дуже розтягнутий і фрагментований ансамбль,

– пояснив Адвокаат.

Коли фрагменти Арголенду зіткнулися з суходолом у Південно-Східній Азії, вони сформували багате біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні. Це може допомогти пояснити нерівномірний розподіл видів вздовж невидимого бар'єру, який проходить через Індонезію. А загалом, віднайдення Арголенду – це плацдарм для багатьох нових досліджень.