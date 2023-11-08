Ученые откопали доказательства существования суши и восстановили ее следы. Оказывается, потерянный континент, известный под названием Арголенд, расстался с западной Австралией – когда тектонические силы растянули материк и отдалили его от остального континента, а затем разбросали по всей Юго-Восточной Азии.

Смотри также Эликсир в стакане: рецепт яркого коктейля для увлекательных выходных

Арголенд – потерянный континент?

Об этом идет речь в новом исследовании Утрехтского университета в Нидерландах.

Исследователи уже давно знали, что материк откололся от Австралии 155 миллионов лет назад благодаря подсказкам, оставленным в геологии глубоководного океанического бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго у северо-западного побережья страны.

Арго у северо-западного побережья страны. Но в отличие от Индии, отколовшейся от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад, которая до сих пор образует целый материк, Арголенд распался на фрагменты. И до этого времени ученые ломали голову, куда делись эти обломки континента.

Мы знали, что это должно быть где-то севернее Австралии, поэтому ожидали найти ее в Юго-Восточной Азии,

– рассказал ведущий автор исследования Элдерт Адвокаат.

В новом исследовании, опубликованном в Gondwana Research, Адвокаат и его коллеги реконструировали путь отколовшегося континента. Исследователи нашли фрагменты древней земли, разбросанные от Индонезии до Мьянмы, но когда они попытались реконструировать Арголенд из этих фрагментов, ничего не вышло.



Реконструкция дрейфа Арголенда от 215 миллионов лет назад и по сей день / Изображение Утрехтского университета

Тогда команда начала работать в обратном направлении, собирая улики в Юго-Восточной Азии, чтобы проследить путь Арголенда на север. И среди разбросанных фрагментов древней земли ученые обнаружили остатки небольших океанов, датируемых примерно 200 миллионами лет назад. Эти океаны, вероятно, образовались, когда тектонические силы растащили и раскололи Арголенд.

Этот процесс длился от 50 до 60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад весь этот коллаж ленточных континентов и промежуточных океанов начал дрейфовать. Мы не потеряли ни одного континента на самом деле, просто это был очень растянутый и фрагментированный ансамбль,

– объяснил Адвокаат.

Когда фрагменты Арголенда столкнулись с сушей в Юго-Восточной Азии, они сформировали богатое биоразнообразие, которое мы видим сегодня. Это может помочь объяснить неравномерное распределение видов вдоль невидимого барьера, проходящего через Индонезию. А в общем, поиск Арголенда – это плацдарм для многих новых исследований.