Корональний викид маси (CME) спричинений сонячним спалахом 15 липня. Пізніше цей CME поглинув інший CME, який стартував 14 липня. І зараз цей "ненажера" прямує просто до Землі.

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Корональний викид поглинув свого "колегу" і мчить до Землі

Отже, зажерливий корональний викид маси, породжений численними сонячними бурями, наразі на курсі зіткнення із Землею і може спричинити значну геомагнітну бурю на нашій планеті вже сьогодні, 18 липня.

Корональний викид маси (CME) – це великі хмари намагніченої плазми та сонячного випромінювання, які час від часу викидаються в космос разом із сонячними спалахами (потужними вибухами на поверхні Сонця, які відбуваються, коли підковоподібні петлі плазми, розташовані поблизу сонячних плям, розриваються навпіл).

– це великі хмари намагніченої плазми та сонячного випромінювання, які час від часу викидаються в космос разом із сонячними спалахами (потужними вибухами на поверхні Сонця, які відбуваються, коли підковоподібні петлі плазми, розташовані поблизу сонячних плям, розриваються навпіл). Якщо CME врізаються в Землю, вони можуть викликати геомагнітні бурі – збурення в магнітному полі нашої планети, які можуть спричинити часткове відключення радіозв'язку і викликати яскраві полярні сяйва набагато далі від магнітних полюсів Землі, ніж зазвичай.

Цього разу ми маємо справу з зажерливим CME, який рухався швидше, наздогнав свого CME-колегу та поглинув його, створивши єдину масивну хвилю плазми. А сталося це рідкісне явище так:

14 липня Сонце запустило CME разом із так званим темним виверженням – сонячним спалахом, що містить надзвичайно холодну плазму, яка робить його схожим на темну хвилю в порівнянні з рештою вогняної поверхні Сонця.

– сонячним спалахом, що містить надзвичайно холодну плазму, яка робить його схожим на темну хвилю в порівнянні з рештою вогняної поверхні Сонця. А 15 липня другий, швидший CME вилетів з іншої, набагато більшої сонячної плями. Він і поглинув попередника, а тепер зібрався врізатися у Землю 18 липня.

Комп'ютерна симуляція, що показує, як утворився CME-канібал / Зображення NASA

Що цікаво, самі по собі ці два CME були б занадто слабкими, щоб викликати значні геомагнітні бурі. Але скомбінувавши розмір і швидкість, вони тепер можуть викликати збурення рівня G1 або G2 – а це два найвищі класи геомагнітних бур.

Зауважимо, що у 2022 у нашу планету врізалися два CME, але вони викликали лише незначні бурі класу G3. У 2023 році Земля ж уже пережила 5 геомагнітних бур G1 або G2, які помітно перегріли термосферу до найвищої температури за останні 20 років у її верхніх шарах.