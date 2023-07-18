Корональный выброс массы (CME) вызван солнечной вспышкой 15 июля. Позже этот CME поглотил другой CME, стартовавший 14 июля. И сейчас этот "чревоугодник" направляется прямо к Земле.

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Корональный выброс поглотил своего "коллегу" и несется к Земле

Следовательно, жуткий корональный выброс массы, порожденный многочисленными солнечными бурями, сейчас на курсе столкновения с Землей и может повлечь за собой значительную геомагнитную бурю на нашей планете уже сегодня, 18 июля.

Корональный выброс массы (CME) – это огромные облака намагниченной плазмы и солнечного излучения, которые время от времени выбрасываются в космос вместе с солнечными вспышками (мощными взрывами на Солнце, которые происходят, когда подковообразные петли плазмы, расположенные вблизи солнечных пятен, разрываются пополам).

– это огромные облака намагниченной плазмы и солнечного излучения, которые время от времени выбрасываются в космос вместе с солнечными вспышками (мощными взрывами на Солнце, которые происходят, когда подковообразные петли плазмы, расположенные вблизи солнечных пятен, разрываются пополам). Если CME врезается в Землю, они могут вызвать геомагнитные бури – возмущения в магнитном поле нашей планеты, которые могут стать причиной частичного отключения радиосвязи и вызвать яркие полярные сияния гораздо дальше от магнитных полюсов Земли, чем обычно.

На этот раз мы имеем дело с алчным CME, который двигался быстрее, догнал своего CME-коллегу и поглотил его, создав единую массивную волну плазмы. А произошло это редкое явление так:

14 июля Солнце запустило CME вместе с так называемым темным извержением – солнечной вспышкой, содержащей очень холодную плазму, которая делает ее похожей на темную волну по сравнению с остальной огненной поверхностью Солнца.

– солнечной вспышкой, содержащей очень холодную плазму, которая делает ее похожей на темную волну по сравнению с остальной огненной поверхностью Солнца. А 15 июля второй, более быстрый CME вылетел из другого, гораздо большего солнечного пятна. Он и поглотил предшественника, а теперь собрался врезаться в Землю 18 июля.

Компьютерная симуляция, показывающая, как образовался CME-канибал / Изображение NASA

Что интересно, сами по себе эти два CME были бы слишком слабы, чтобы вызвать значительные геомагнитные бури. Но скомбинировав размер и скорость, они теперь могут вызвать возмущение уровня G1 или G2 – а это два самых высоких класса геомагнитных бурь.

Заметим, что в 2022 году в нашу планету врезались два CME, но они вызвали лишь незначительные бури класса G3. В 2023 году Земля же уже пережила 5 геомагнитных бурь G1 или G2, которые заметно перегрели термосферу до самой высокой температуры за последние 20 лет в ее верхних шарах.