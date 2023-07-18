Корональный выброс массы (CME) вызван солнечной вспышкой 15 июля. Позже этот CME поглотил другой CME, стартовавший 14 июля. И сейчас этот "чревоугодник" направляется прямо к Земле.
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Корональный выброс поглотил своего "коллегу" и несется к Земле
Следовательно, жуткий корональный выброс массы, порожденный многочисленными солнечными бурями, сейчас на курсе столкновения с Землей и может повлечь за собой значительную геомагнитную бурю на нашей планете уже сегодня, 18 июля.
- Корональный выброс массы (CME) – это огромные облака намагниченной плазмы и солнечного излучения, которые время от времени выбрасываются в космос вместе с солнечными вспышками (мощными взрывами на Солнце, которые происходят, когда подковообразные петли плазмы, расположенные вблизи солнечных пятен, разрываются пополам).
- Если CME врезается в Землю, они могут вызвать геомагнитные бури – возмущения в магнитном поле нашей планеты, которые могут стать причиной частичного отключения радиосвязи и вызвать яркие полярные сияния гораздо дальше от магнитных полюсов Земли, чем обычно.
На этот раз мы имеем дело с алчным CME, который двигался быстрее, догнал своего CME-коллегу и поглотил его, создав единую массивную волну плазмы. А произошло это редкое явление так:
- 14 июля Солнце запустило CME вместе с так называемым темным извержением – солнечной вспышкой, содержащей очень холодную плазму, которая делает ее похожей на темную волну по сравнению с остальной огненной поверхностью Солнца.
- А 15 июля второй, более быстрый CME вылетел из другого, гораздо большего солнечного пятна. Он и поглотил предшественника, а теперь собрался врезаться в Землю 18 июля.
Компьютерная симуляция, показывающая, как образовался CME-канибал / Изображение NASA
Что интересно, сами по себе эти два CME были бы слишком слабы, чтобы вызвать значительные геомагнитные бури. Но скомбинировав размер и скорость, они теперь могут вызвать возмущение уровня G1 или G2 – а это два самых высоких класса геомагнитных бурь.