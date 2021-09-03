Великий інженер чи пристосуванець: 7 цікавих фактів про Фердинанда Порше

Цей день особливий для справжніх автомобільних фанатів. Воно й не дивно, адже рівно 146 років тому, 3 вересня народився Фердинанд Порше. Так, той самий конструктор автомобілів, завдяки якому світ побачив німецьке авто Porsche з конем на значку. Ми ж підготували кілька цікавих фактів про творця бренду, а також про сам бренд.

Чи знав ти, що Фердинанда Порше можна вважати інноватором? А чи знав, що завдяки цьому ентузіастові з'явився Volkswagen Beetle? Про це та інше ми розповімо далі.

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Фердинанд Порше народився 3 вересня у далекому 1875 році. І складно знайти бодай одну людину, котра не чула б хоча б раз у своєму житті про його творіння. Лови цікаві факти про інженера, які тебе однозначно вразять.

1. Фердинанд Порше – не німець

Це загальнодоступний факт, але ми не могли про нього не згадати у світлі того, про що розповімо далі. Родина Порше мешкала у Мафферсдорфі на півночі Чехії. Батько його був майстром панно Антоном Порше. Забігаючи наперед зауважимо, що у 1934 році Фердинанда Порше зробили натуралізованим громадянином Німеччини.



Родина Порше мешкала на півночі Чехії / Фото Wikimedia

2. Механічна робота подобалася Фердинандові

З дитинства Порше виявляв неабиякий інтерес до механічної роботи. Удень він працював у механічному цеху свого батька. Подорослішавши, він вступив до Імператорської технічної школи у Райхенбергу.

3. У 18 років Порше працював над електромобілями

Зупинити Фердинанда на шляху до досягнення мрії не зумів ніхто. Тож не дивно, що порівняно юний, 18-річний Порше, долучився до команди Béla Egger Electrical Company. Це компанія, яка займалася випуском електрокарів у ті часи. Так, ще до Ілона Маска.

4. Порше побудував перший гоночний автомобіль

Першим гоночним автомобілем, розробленим Porsche, був Benz Tropfenwagen 1923 року. Уявляєш, майже 100 років тому? Він відрізнявся задньопривідним компонуванням і середнім двигуном.



Так виглядав гоночний Benz Tropfenwagen 1923 року / Фото Wikimedia

5. Porsche брав участь у Другій світовій війні

Під час Другої світової війни автомобільний виробник зі Штутгарту активно працював. Фердинанд Порше вирішив створити справжній "народний автомобіль". У лютому 1937 року протестував один зі зразків Адольф Гітлер, і авто йому припало до душі. А в часи війни на заводі, де виготовлялися "Жуки", випускали штабний автомобіль підвищеної прохідності VW type 82. Тут ми розповіли більше про те, що відомі бренди випускали в часи Другої світової війни.

6. Porsche допомагав робити не лише позашляховики

Під час війни в автовиробників були 2 сценарії: прикрити виробництво або допомогти владі. Останнє й зробив Фердинанд Порше. Він допомагав виробляти системи озброєння, а також інноваційні танки. Роботи компанії включали летючу бомбу V-1, Panzer VIII Maus, Elefant, Tiger II, Tiger I і VK 4501.

7. Не складно здогадатися, що Порше був нацистом

Нацисти стали помітною і панівною партією у Німеччині. Ба більше: були підозри, що Порше був есесівцем, адже він був членом партії. Сама ж нацистська німецька пропаганда називала його Великим інженером. А ще він був нагороджений Хрестом військових заслуг, SS-Ehrenring і Німецькою національною премією у галузі мистецтва та науки.



Фердинанд Порше був нацистом / Фото Wikimedia

Бонус: Порше отримував нагороди посмертно

У 1999 році Порше також був ушанований нагородою "Автомобільний інженер століття". У 1996 році його ім'я занесли до Міжнародної зали слави автоспорту.

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Фердинанд Порше – неоднозначна особистість. Але це аж ніяк не затьмарює те, що він зробив для автомобільної індустрії. Тож не дивно, що Porsche досі вважаються одними з найбажаніших автомобілів у світі, а сам бренд невтомно розвивається й удосконалюється.