Енцо Феррарі не використовував автомобілі марки Ferrari для щоденних поїздок. Річ у тім, що куди комфортнішими виявилися "пижики" – машини Peugeot, а дорогі спорткари були надто гучними й тісними для їхнього розробника.

У Стенлі Кубрика вдома жили 16 кішок, Сальвадор Далі не розлучався зі своїм мурахоїдом, а Енцо Феррарі їздив на автомобілях Peugeot. І якщо у перших двох випадках все можна списати на примхи геніїв, то у третьому, як з'ясував Men 24, причина була цілком практична.

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Засновник і власник чи не найвідомішої у світі компанії з виробництва спорткарів Ferrari, а разом із нею й легендарної однойменної команди Формули-1, насправді кохався у гоночних автомобілях.

Та при цьому був дуже практичною людиною: розкішні вілли, яхти, приватні літаки він міг мати спокійно, але – не хотів.



Енцо Феррарі разом з особистим водієм в салоні Peugeot 404 / Фото wikimedia

Невибагливість у побуті, до слова, різко контрастувала з вибагливістю в роботі.

Зокрема, принципом розумної достатності він геть не керувався для роботи команди в гонках: Ferrari мала мати кращих пілотів, і кращі боліди, створені кращими інженерами.



Феррарі вилазить із Ferrari – таке він робив у 60-х тільки для рекламних кампаній / Фото wikimedia

Так, але особистий автомобіль йому був потрібен винятково для комфортного і безпечного пересування з пункту А в пункт Б. Жодні, даруй, понти, ані оздоби, ані престиж марки не грали особливої ​​ролі.

Ось так і сталося, що італієць Енцо Феррарі щодня їздив на французьких авто Peugeot.



Такий ось Peugeot 504 Coupe був і в особистому гаражі Енцо Феррарі / Фото wikimedia

Перший пижик Енцо – седан Peugeot 404. Комфортний, надійний, безпечний. О, а ще ж недорогий, тож їздячи в ньому Феррарі не підтримував жодного прямого конкурента.

Peugeot навіть у Формулі-1 не виступала, обираючи ті формати ралі, де не було Ferrari.



Перехід Ferrari частково під FIAT змусило Феррарі змінити вподобання / Фото wikimedia

Після 404-го в гаражі Енцо були й інші Peugeot, але…

1969 року Ferrari частково перейшла під контроль італійського промислового гіганта FIAT, і Енцо вже не міг собі дозволити їздити на автомобілях бренду конкурентів.

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