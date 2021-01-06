Під час Другої світової війни, хоч на перший погляд це може видатися дивним, відомі й нині автомобільні бренди геть не простоювали. Що випускали тоді для армії гітлерівської Німеччини німецькі ж виробники – читай на Men 24.

Насправді ж нічого дивного немає у тому, що під час військових конфліктів важка промисловість працює. Причому, як зауважив Men 24, безвідносно до того, у якій країні розташований офіс тієї чи іншої фірми, або завод.

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Тож і в період Другої світової чимало відомих сьогодні виробників автомобілів віддавали всі сили оборонним замовленням. Сьогодні поговоримо про виробників із Німеччини, чию техніку використовував Третій Рейх.

Кого примусив собі служити Третій Рейх – 1

Виробники з Німеччини

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – німецька торгова марка, яка належить автомобільному концерну Daimler AG. Рік заснування – 1926. У роки Другої світової війни німецький виробник, зрозуміло, не міг не працювати для німецької армії.

В асортименті Mercedes-Benz можна було побачити танки, авіаційні двигуни, штабні та вантажні автомобілі тощо. Шестиколісний позашляховик G4 вважали кращим автомобілем для вищих чинів німецького командування.

Саме на заводах Daimler-Benz збирали "пантери" (знамениті танки Panzerkampfwagen V Panther, розроблені компанією MAN), а ще й радіальні мотори для літаків – "мессершмітів" (Messerschmitt).



Реклама моторів Mercedes-Benz 1940 року / Фото wikimedia

BMW

BMW (Bayerische Motoren Werke) – торгова марка та автобудівний концерн із Німеччини. Рік заснування – 1916. 1939 року запустив у масове виробництво мегапопулярну модель автомобіля BMW 335. Але потім довелося працювати на армію.

Найбільший внесок BMW у військову справу – це мотоцикли й авіаційні мотори (наприклад, з моторами цієї компанії літали "Фокке-Вульфи" (винищувачі Focke-Wulf).

У військові частини вермахту й штаби концерн постачав і розвідувальні легковики, але насправді вкрай небагато. Відроджувати саме автомобілебудування BMW почав значно пізніше завершення війни.



Реклама мотоциклів BMW для армії Рейху часів Другої світової війни / Фото wikimedia

Volkswagen

Компанія, марка та бренд Volkswagen виникли у 1930-х. Тоді Фердинанд Порше вирішив створити "народний автомобіль", і кілька років намагався це зробити. У лютому 1937 один зі зразків протестував особисто Гітлер, і йому "зайшло".

Того ж 1937 авто запустили у масове виробництво. А в 1938 у статті в New York Times "народний автомобіль" (саме так перекладається Volkswagen) вперше за зовнішню схожість назвали "жуком". Відтоді так і повелося.

А що ж під час Другої світової? Для виробництва "жуків" побудували завод, але – з 1939 до 1945 там випускали штабний автомобіль підвищеної прохідності (чи то пак, всюдихід) VW type 82. А перших "жуків" встигли випустити усього 12.



Всюдихід VW type 82 часів Другої світової / Фото wikimedia

Audi

Audi створювали довго й складно. Зауважимо тільки, що 1932 року кілька менших автовиробників об'єдналися в одного великого – концерн Auto Union. Сучасну ж компанію сформували аж у 60-х, коли її власником став Volkswagen.

А під час Другої світової війни дідусь сучасного Audi відправляв на фронт мотоцикли та штабні автомобілі марок DKW і Wanderer.

До слова, те ж робила й німецька частина компанії Ford, тоді як американська її частина активно виготовляла військову техніку для армій союзників.



Музейні експонати авто DKW й мотоцикла Wanderer від Auto Union часів ДСВ / Фото wikimedia

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