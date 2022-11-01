Цю дистанцію у рамках заходу українець пробіг уперше. Ушарук та троє інших ветеранів у такий спосіб вшанували пам’ять своїх побратимів, які також мали брати участь у забігу – але загинули у боротьбі за Україну.

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Українець вперше пробіг ультрамарафон на Марафоні Морської піхоти США

Надія Шапоринська, президентка організації US Ukrainian Activists (USUA), повідомила, що "Богдан Ушарук став першим українським ветераном V10 ("Ветеранської десятки"), який взяв участь в ультрамарафоні MCM на дистанції 50 кілометрів".

Він та ще троє ветеранів прибули до Вашингтона за ініціативою V10, яку започаткував генерал Володимир Гаврилов ще у 2016. V10 – це програма підтримки поранених українських воїнів, покликана продемонструвати незламний дух українців.

Зауважимо, інші троє учасників МСМ-2022 – Руслан Попов, Павло Ковальський і Анатолій Вересенко – пробігли класичну марафонську дистанцію (42 кілометри 195 метрів).

Під час забігу ветеранів підтримали представники українських організацій у США US Ukrainian Activists, United Help Ukraine, пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, інші дипломати й представники української громади.



Українська команда на МСМ-2022 / Фото US Ukrainian Activists

"Біжу за героя"

У 2022 році кожен український ветеран біг з двома стартовими номерами: перший – стандартний, а другий – на спині, і саме на ньому написали прізвище одного з чотирьох інших воїнів, які не дожили до цього моменту.

Це Руслан Боровик, Володимир Приймаченко, Тарас Козлишин та Ігор Блінов. Вони пройшли відбір, аби представити Україну на МСМ цього року, але поклали своє життя на захист нашої країни від загарбників.



На МСМ-2022 українські ветерани вшанували загиблих побратимів / Фото US Ukrainian Activists

Довідка: ветеран війни Богдан Ушарук служив у в лавах ЗСУ у 51 окремій механізованій бригаді на посаді командира гармати. У складі свого підрозділу пройшов один із піків та горнило російсько-української війни, потрапивши в Ізваринський котел у 2014 та в російський полон. Проте морально та психологічно не здався, і зрештою повернувся в Україну, де й пройшов тривалу реабілітацію у військових шпиталях.