Відбитки пальців мають "стать": чим чоловічі відрізняються від жіночих

Відбиток пальця – такий собі природний паспорт людини. Мікроскладки шкіри формують унікальний для кожного малюнок кілець, вигинів та хвильок.

За таким малюнком легко – і це вже давно призвичаїлися робити, скажімо, виробники смартфонів – відрізнити одну людину від іншої. А ще раніше відбитки пальців полюбили криміналісти.

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Ідентифікація за відбитком пальця

Так, саме криміналісти використовують метод аналізу відбитків пальців давно – вже кілька десятиліть. Адже:

Зняти відбитки просто.

Сформувати з них базу даних – ще простіше.

Тож максимально просто буде встановити особу людини, яка побувала на місці злочину та торкалася там чогось.

А ще відбитки пальців дозволяють точно визначити стать людини, яка торкалася досліджуваних предметів. Це теж важливо, якщо, скажімо, саме цих відбитків у базі даних немає, і встановити особу їхнього носія неможливо.

Жіночі та чоловічі відбитки

Професор-біохімік Ян Халамек з Університету Олбані у США свого часу зробив цілу низку цікавих експериментів та довів, що між чоловічими та жіночими відбитками пальців є різниця. А найцікавіше, що різниця не в малюнку, а саме у біохімії відбитку.



Відбитки пальців – природний паспорт людини / Фото unsplash

Пояснюємо. Кожен відбиток пальця – це малюнок, який зберігся на предметі завдяки шкірним виділенням (секретам сальних та потових залоз). Простіше кажучи:

Суміш поту і сала – це своєрідне невидиме чорнило, яке забарвлює малюнок відбитка.

І ця суміш містить особливі маркери – ліпіди та амінокислоти.

– ліпіди та амінокислоти. Вони й дозволяють чітко (зі ймовірністю у 99%, а це дуже багато) визначити стать особи, яка залишила відбитки.

Халамек організував десятки сліпих тестів, коли на скло наносили зразки поту різних людей з номерами.

Лаборанти аналізували склад зразків і робили висновок про їхню статеву приналежність.

Так і з'ясували, що біохімічний склад чоловічого поту помітно відмінний від жіночого.

чоловічого поту помітно відмінний від жіночого. Зокрема, у відбитках пальців жінок міститься вдвічі більше хімічних маркерів, ніж у чоловічих зразках.

Ян Халамек обіцяє, що скоро прийде час, коли за цими ж біохімічними даними з поту можна буде визначати расу, національність та вік людини.

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