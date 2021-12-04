За таким малюнком легко – і це вже давно призвичаїлися робити, скажімо, виробники смартфонів – відрізнити одну людину від іншої. А ще раніше відбитки пальців полюбили криміналісти.
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Ідентифікація за відбитком пальця
Так, саме криміналісти використовують метод аналізу відбитків пальців давно – вже кілька десятиліть. Адже:
- Зняти відбитки просто.
- Сформувати з них базу даних – ще простіше.
- Тож максимально просто буде встановити особу людини, яка побувала на місці злочину та торкалася там чогось.
А ще відбитки пальців дозволяють точно визначити стать людини, яка торкалася досліджуваних предметів. Це теж важливо, якщо, скажімо, саме цих відбитків у базі даних немає, і встановити особу їхнього носія неможливо.
Жіночі та чоловічі відбитки
Професор-біохімік Ян Халамек з Університету Олбані у США свого часу зробив цілу низку цікавих експериментів та довів, що між чоловічими та жіночими відбитками пальців є різниця. А найцікавіше, що різниця не в малюнку, а саме у біохімії відбитку.
Відбитки пальців – природний паспорт людини / Фото unsplash
Пояснюємо. Кожен відбиток пальця – це малюнок, який зберігся на предметі завдяки шкірним виділенням (секретам сальних та потових залоз). Простіше кажучи:
- Суміш поту і сала – це своєрідне невидиме чорнило, яке забарвлює малюнок відбитка.
- І ця суміш містить особливі маркери – ліпіди та амінокислоти.
- Вони й дозволяють чітко (зі ймовірністю у 99%, а це дуже багато) визначити стать особи, яка залишила відбитки.
Халамек організував десятки сліпих тестів, коли на скло наносили зразки поту різних людей з номерами.
- Лаборанти аналізували склад зразків і робили висновок про їхню статеву приналежність.
- Так і з'ясували, що біохімічний склад чоловічого поту помітно відмінний від жіночого.
- Зокрема, у відбитках пальців жінок міститься вдвічі більше хімічних маркерів, ніж у чоловічих зразках.
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- Чому деякі чоловіки носять перстень на великому пальці.
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