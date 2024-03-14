Палмер пообіцяв побудувати судно "набагато, набагато кращим, ніж оригінал". І тепер прагне довести справу до кінця, адже переконаний, що будувати "Титанік" набагато веселіше, ніж сидіти вдома і рахувати гроші.

Дивися також Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony

"Титанік ІІ" повертається у порядок денний мільярдера з Австралії

Отже, Клайв Палмер зробив яскраву презентацію у Сіднейському оперному театрі, щоб повідомити світові про своє бачення побудови масштабної копії легендарного океанського лайнера. Мовляв, його компанія Blue Star Line побудує "корабель кохання, який буде взірцем стилю та розкоші". А проте Палмер визнав, що ще не знайшов для цього корабельню.

Майже 10 років тому Палмер проводив дуже схожу пресконференцію в Лондоні. Звісно, тепер його запитали журналісти, чи не був часом той проєкт містифікацією або рекламним трюком. На це Палмер відповів, що має "достатньо грошей, щоб побудувати "Титанік" 10 разів".

Титанік ІІ, відродження легенди3D-візуалізація запланованого Клайвом Палмером "Титаніка II" / Фото Blue Star Line

  • Справді, у Палмера були цікаві роки – він був федеральним депутатом, скасував, а потім відродив політичну партію, витратив мільйони доларів на різні юридичні справи, туристичні підприємства і дорогі виборчі кампанії.
  • Роботи над "Титаніком II" зупинили у 2015 році, у 2018 році Палмер заговорив про відновлення проєкту, але не вже, а у 2022. Потім виникла затримка через Covid. Але тепер, каже чоловік, ніщо не стане на заваді: "У мене тепер більше грошей".

Хоча дещо може завадити – Палмеру цього місяця виповнюється 70 років. Тож він так і заявив: що може померти, "нічого не зробивши", а тому "Титанік ІІ" просто зобов'язаний зробити.

Я зроблю це. Набагато веселіше робити "Титанік", ніж сидіти вдома і рахувати гроші,
– запевнив Палмер.

Перший рейс корабля з Саутгемптона до Нью-Йорка, що повторює нещасливий рейс 1912 року, запланований на червень 2027. За оцінками бізнесмена, 56000-тонний корабель коштуватиме від 500 мільйонів до мільярда доларів.

До слова, Клайв Палмер не тільки говорив про "Титанік". Як переповнений життєвим досвідом чоловік, він сказав таке:

Усе, що потрібно для щастя, я зрозумів у своєму житті, – це мати когось, хто тебе любить, десь спати вночі й достатньо грошей, щоб добре поїсти. Все інше – ілюзія.

Що ж, це мудрі слова. Також сподіваємося, що "Титанік ІІ" не залишиться ілюзією, як це сталося 10 років тому.