Палмер пообіцяв побудувати судно "набагато, набагато кращим, ніж оригінал". І тепер прагне довести справу до кінця, адже переконаний, що будувати "Титанік" набагато веселіше, ніж сидіти вдома і рахувати гроші.

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"Титанік ІІ" повертається у порядок денний мільярдера з Австралії

Отже, Клайв Палмер зробив яскраву презентацію у Сіднейському оперному театрі, щоб повідомити світові про своє бачення побудови масштабної копії легендарного океанського лайнера. Мовляв, його компанія Blue Star Line побудує "корабель кохання, який буде взірцем стилю та розкоші". А проте Палмер визнав, що ще не знайшов для цього корабельню.

Майже 10 років тому Палмер проводив дуже схожу пресконференцію в Лондоні. Звісно, тепер його запитали журналісти, чи не був часом той проєкт містифікацією або рекламним трюком. На це Палмер відповів, що має "достатньо грошей, щоб побудувати "Титанік" 10 разів".

3D-візуалізація запланованого Клайвом Палмером "Титаніка II" / Фото Blue Star Line

Справді, у Палмера були цікаві роки – він був федеральним депутатом, скасував, а потім відродив політичну партію, витратив мільйони доларів на різні юридичні справи, туристичні підприємства і дорогі виборчі кампанії.

– він був федеральним депутатом, скасував, а потім відродив політичну партію, витратив мільйони доларів на різні юридичні справи, туристичні підприємства і дорогі виборчі кампанії. Роботи над "Титаніком II" зупинили у 2015 році, у 2018 році Палмер заговорив про відновлення проєкту, але не вже, а у 2022. Потім виникла затримка через Covid. Але тепер, каже чоловік, ніщо не стане на заваді: "У мене тепер більше грошей".

Хоча дещо може завадити – Палмеру цього місяця виповнюється 70 років. Тож він так і заявив: що може померти, "нічого не зробивши", а тому "Титанік ІІ" просто зобов'язаний зробити.

Я зроблю це. Набагато веселіше робити "Титанік", ніж сидіти вдома і рахувати гроші,

– запевнив Палмер.

Перший рейс корабля з Саутгемптона до Нью-Йорка, що повторює нещасливий рейс 1912 року, запланований на червень 2027. За оцінками бізнесмена, 56000-тонний корабель коштуватиме від 500 мільйонів до мільярда доларів.

До слова, Клайв Палмер не тільки говорив про "Титанік". Як переповнений життєвим досвідом чоловік, він сказав таке:

Усе, що потрібно для щастя, я зрозумів у своєму житті, – це мати когось, хто тебе любить, десь спати вночі й достатньо грошей, щоб добре поїсти. Все інше – ілюзія.

Що ж, це мудрі слова. Також сподіваємося, що "Титанік ІІ" не залишиться ілюзією, як це сталося 10 років тому.