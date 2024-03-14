Палмер пообещал построить судно "намного, намного лучше, чем оригинал". И теперь стремится довести дело до конца, ведь убежден, что строить "Титаник" гораздо веселее, чем сидеть дома и считать деньги.

Смотри также Чай, который понравится твоим друзьям: как приготовить согревающий коктейль Berry Ceremony

"Титаник II" возвращается в повестку дня миллиардера из Австралии

Итак, Клайв Палмер сделал яркую презентацию в Сиднейском оперном театре, чтобы сообщить миру о своем видении построения масштабной копии легендарного океанского лайнера. Мол, его компания Blue Star Line построит "корабль любви, который будет образцом стиля и роскоши". Однако Палмер признал, что еще не нашел для этого верфь.

Почти 10 лет назад Палмер проводил очень похожую пресс-конференцию в Лондоне. Конечно, теперь его спросили журналисты, не был ли случайно тот проект мистификацией или рекламным трюком. На это Палмер ответил, что имеет "достаточно денег, чтобы построить "Титаник" 10 раз".

Титаник II, возрождение легенды возрождение легенды3D-визуализация запланированного Клайвом Палмером "Титаника II" / Фото Blue Star Line

  • Действительно, у Палмера были интересные годы – он был федеральным депутатом, отменил, а затем возродил политическую партию, потратил миллионы долларов на различные юридические дела, туристические предприятия и дорогие избирательные кампании.
  • Работы над "Титаником II" остановили в 2015 году, в 2018 году Палмер заговорил о возобновлении проекта, но не сразу, а в 2022. Затем возникла задержка из-за Covid. Но теперь, говорит мужчина, ничто не помешает: "У меня теперь больше денег".

Хотя кое-что может помешать – Палмеру в этом месяце исполняется 70 лет. Поэтому он так и заявил: что может умереть, "ничего не сделав", а потому "Титаник II" просто обязан сделать.

Я сделаю это. Гораздо веселее делать "Титаник", чем сидеть дома и считать деньги,
– заверил Палмер.

Первый рейс корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяющий злополучный рейс 1912 года, запланирован на июнь 2027 года. По оценкам бизнесмена, 56000-тонный корабль будет стоить от 500 миллионов до миллиарда долларов.

К слову, Клайв Палмер не только говорил о "Титанике". Как переполненный жизненным опытом человек, он сказал следующее:

Все, что нужно для счастья, я понял в своей жизни, – это иметь кого-то, кто тебя любит, где-то спать ночью и достаточно денег, чтобы хорошо поесть. Все остальное – иллюзия.

Что ж, это мудрые слова. Также надеемся, что "Титаник II" не останется иллюзией, как это случилось 10 лет назад.