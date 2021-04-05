Модель та блогерка Віка Маремуха невтомно ділиться з нами своїми розкішними фото. На днях 31-річна красуня виклала в інстаграмі фото з відпочинку в Єгипті. Перед камерою вона позує у купальнику, який виграшно підкреслює її розкішне тіло. Насолоджуйся порцією краси від Віки Маремухи на Men 24!

Цією фотографією Віка Маремуха поділилася в останній день відпочинку на морі. Вона вирішила не лише показати свої гарячі вигини, а й мотивувати кожного. Читай далі, як вона це зробила.

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Модель розповіла, що отримала безліч повідомлень, в яких її підписники зауважували, що ніколи не зможуть дозволити собі такий відпочинок. Віка зізналася, що раніше теж не могла мріяти про все це. Але ж немає нічого неможливого.

"Що я хочу вам сказати: не переставайте мріяти, впевнено ставити цілі та плідно працювати! І повірте, Бог і Всесвіт вам у цьому допоможуть. Якось воно так влаштовано у цьому світі! Думки матеріальні!", – написала вона під постом.

Мотивація від Маремухи надзвичайно сподобалася її підписникам. Тож вони не лише подякували їй за підтримку, а й буквально засипали компліментами розкішну модель:

"Дякую за такі впевнені та надихаючі слова. Ви – найкраща";

"Дуже гаряча";

"Фото – вогонь. Погоджуюся з вами на всі 1000%";

"Ну ви й красуня".

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Віка Маремуха однозначно заслуговує на твій лайк. Також можеш не полінуватися залишити їй коментар під постом. Підтримай красуню, яка мотивує усіх своїх підписників!