Модель и блогер Вика Маремуха без устали делится с нами своими роскошными фото. На днях 31-летняя красавица выложила в инстаграме фото с отдыха в Египте. Перед камерой она позирует в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее роскошное тело. Наслаждайся порцией красоты от Вики Маремухи на Men 24!

Этой фотографией Вика Маремуха поделилась в последний день отдыха на море. Она решила не только показать свои горячие изгибы, но и мотивировать каждого. Читай дальше, как она это сделала.

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Модель рассказала, что получила множество сообщений, в которых ее подписчики замечали, что никогда не смогут позволить себе такой отдых. Вика призналась, что раньше тоже не могла мечтать обо всем этом. Но нет ничего невозможного.

"Что я хочу вам сказать: не переставайте мечтать, уверенно ставить цели и плодотворно работать! И поверьте, Бог и Вселенная вам в этом помогут. Как-то оно так устроено в этом мире! Мысли материальны!", – написала она под постом.

Мотивация от Маремухи чрезвычайно понравилась ее подписчикам. Поэтому они не только поблагодарили ее за поддержку, но и буквально засыпали комплиментами роскошную модель:

"Спасибо за такие уверенные и вдохновляющие слова. Вы – лучшая";

"Очень горячая";

"Фото – огонь. Согласна с вами на все 1000%";

"Ну вы и красавица".

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