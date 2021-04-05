Украинская модель похвасталась роскошным телом у бассейна: горячее фото
Модель и блогер Вика Маремуха без устали делится с нами своими роскошными фото. На днях 31-летняя красавица выложила в инстаграме фото с отдыха в Египте. Перед камерой она позирует в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее роскошное тело. Наслаждайся порцией красоты от Вики Маремухи на Men 24!
Источник:инстаграм Вики Маремухи
Этой фотографией Вика Маремуха поделилась в последний день отдыха на море. Она решила не только показать свои горячие изгибы, но и мотивировать каждого. Читай дальше, как она это сделала.
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Модель рассказала, что получила множество сообщений, в которых ее подписчики замечали, что никогда не смогут позволить себе такой отдых. Вика призналась, что раньше тоже не могла мечтать обо всем этом. Но нет ничего невозможного.
"Что я хочу вам сказать: не переставайте мечтать, уверенно ставить цели и плодотворно работать! И поверьте, Бог и Вселенная вам в этом помогут. Как-то оно так устроено в этом мире! Мысли материальны!", – написала она под постом.
Мотивация от Маремухи чрезвычайно понравилась ее подписчикам. Поэтому они не только поблагодарили ее за поддержку, но и буквально засыпали комплиментами роскошную модель:
- "Спасибо за такие уверенные и вдохновляющие слова. Вы – лучшая";
- "Очень горячая";
- "Фото – огонь. Согласна с вами на все 1000%";
- "Ну вы и красавица".
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Вика Маремуха однозначно заслуживает на твой лайк. Также можешь не полениться оставить ей комментарий под постом. Поддержи красавицу, которая мотивирует всех своих подписчиков!
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