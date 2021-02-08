Соблазнительная украинская модель снялась в откровенном купальнике: горячее фото
31-летняя модель Вика Маремуха делится со своими поклонниками фотографиями с отдыха в Египте. Неудивительно, что в сеть она выкладывает фото, на которых позирует в купальниках. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник:инстаграм Вики Маремухи
Соблазнительная Вика Маремуха порадовала подписчиков горячим фото, на котором она позирует в откровенном купальнике. Яркий кадр звезда сети сняла на теннисном корте во время отдыха в Египте.
Тебе понравится Горячая американская модель показала роскошное тело в купальнике: соблазнительные фото
"Поиграем в теннис?", – кокетливо подписала Вика пост в инстаграме.
Подписчики Вики Маремухи в восторге от ее соблазнительных изгибов. Поэтому они буквально засыпали ее комментариями под постом, которым она поделилась в инстаграме:
- "Ну богиня! Что еще сказать?";
- "Воу, легче, Маре!";
- "Очень горячая";
- "Идеальный прикид для тенниса";
- "Новый способ загорать";
- "И здесь Иглесиас понял, что не ту теннисистку выбрал";
- "Идеальная".
Наслаждайся Американская фитнес-модель снялась в крошечном купальнике: горячее фото
Горячая Вика Маремуха знает, какие фото нужно выкладывать с отдыха. Поэтому мы предлагаем подписаться на нее, чтобы не упустить порцию соблазна на ее инстаграме. А также не забывай поставить лайк под ее фотографией. Модель однозначно это заслужила!
Поделиться новостью