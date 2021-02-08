31-летняя модель Вика Маремуха делится со своими поклонниками фотографиями с отдыха в Египте. Неудивительно, что в сеть она выкладывает фото, на которых позирует в купальниках. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Соблазнительная Вика Маремуха порадовала подписчиков горячим фото, на котором она позирует в откровенном купальнике. Яркий кадр звезда сети сняла на теннисном корте во время отдыха в Египте.

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"Поиграем в теннис?", – кокетливо подписала Вика пост в инстаграме.

Подписчики Вики Маремухи в восторге от ее соблазнительных изгибов. Поэтому они буквально засыпали ее комментариями под постом, которым она поделилась в инстаграме:

"Ну богиня! Что еще сказать?";

"Воу, легче, Маре!";

"Очень горячая";

"Идеальный прикид для тенниса";

"Новый способ загорать";

"И здесь Иглесиас понял, что не ту теннисистку выбрал";

"Идеальная".

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