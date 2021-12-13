Наш новый герой поставил себе задачу похудеть. Но к этому он решил подойти с помощью вызова: 30 дней в течение 3 минут делать упражнение Альпинист. Смотри, что из этого вышло.

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Парень 30 дней выполнял упражнение

Казалось бы, в этом упражнении нет ничего особенного. Но несправедливо было не заметить, что это идеальный вариант работы с собственным весом. И хотя наш герой исполнял ее ежедневно всего по 3 минуты, он обнаружил, что в сочетании с другими его усилиями смог сбросить более 13 килограммов.

Его предварительный вес был 100 килограммов, а по завершению 30-дневного испытания – 85.

Альпинист – достаточно простое упражнение для выполнения. Оно не требует ни одного оборудования, а также отлично подходит для работы твоей верхней части тела и ног. Просто начни с положения планки, а затем поочередно подтягивай колени к груди.

Вместо того чтобы пытаться сделать как можно больше повторений, цель здесь – поддерживать хорошую форму.

"Мы должны быть осторожны при выполнении этого упражнения. Иначе мы можем повредить мышцы у таза", – говорит он.

Если ты хочешь добавить Альпиниста к своей тренировке, он рекомендует сначала сделать 5-минутную динамическую растяжку.

Смотри на видео, как наш герой 30 дней выполнял упражнение Альпинист:

Если ты новичок и не думаешь, что у тебя есть необходимая сила кора или верхней части тела, чтобы справиться с более чем одной или двумя минутами в этом упражнении, то есть альтернатива. Ты можешь использовать кресло или диван для поддержки верха. Это позволит снять часть напряжения с твоего тела.

Затем рекомендуется выполнять упражнение в течение 15 секунд с максимальным усилием. В общем следует посвятить этому упражнению 3 минуты.

По мере того, как ты становишься сильнее и привыкнешь к Альпинисту, ты можешь увеличивать количество интервалов, которые выполняешь во время тренировки, а также уменьшать время восстановления между ними,

– говорит он.

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Ты тоже можешь попробовать взять на вооружение только упражнение Альпиниста. Есть подозрение, что через 30 дней тренировок твое тело будет тебе благодарным. Не ленись работать над собой, а также становись лучшей версией себя вчерашнего!