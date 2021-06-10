Вілл Сміт спробував виконати вправу з перевороту шини. Вона може здаватися надзвичайно простою: присядь, підійми, штовхни та спостерігай, як шина перекидається. Можеш повторити? А от ми не впевнені. Особливо, якщо ти – новачок. Вілл Сміт, очевидно, один із них.

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На новому відео, опублікованому Віллом Смітом в інстаграмі, можна побачити його чергові потуги повернутися до ідеальної фізичної форми. Актор знову повернувся до тренажерного залу та спробував перекинути величезну шину.

"Це просто шина. Це просто шина...", – поблажливо каже актор.

Однак, коли він намагається виконати своє перше перевертання, ця впевненість швидко переходить у переляк. Для максимального ефекту Вілл Сміт показав, як насправді почувався в момент підйому шини. Це не на жарт розвеселило користувачів мережі.

У підписі до посту Сміт пожартував: "Колеса автобуса залишаються спущеними". Тренер, щоб актор не думав, що це завдання з категорії неможливих, за лічені секунди підняв шину. Це, власне, викликало непідробний захват з боку Сміта.

Дивися відео, як Вілл Сміт намагається перекинути важку шину:

Експерти наголошують, що наступного разу Смітові потрібно просто взятися за щось легше. Але вони також відзначають, що його прагнення добитися бажаних результатів однозначно вражає. Ба більше: експерименти під час тренувань – це завжди дуже і дуже добре!

Якщо ж перекидання шини не для тебе, то ти можеш спробувати інші вправи з кросфіту. Наприклад, можеш стрибати на ящик, тренуватися з кувалдою або кидати медболи. Повір, ці вправи теж можуть добряче надерти не лише тобі дупу, а й зайвій вазі, яка вперто не хоче покидати тебе.

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