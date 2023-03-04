Астероїд спричинив смертоносні погодні умови, дворічну ніч і смертельне ультрафіолетове випромінювання. І, за міркуванням вчених, саме він призвів до вимирання динозаврів та ще 75% видів живих істот на Землі.

Також цікаво Чому і для чого ми використовуємо сіль під час приготування коктейлів

Але цей же астероїд дозволив розростися тропічним лісам Амазонки, які нині є фактично легенями нашої планети. Ти цього не знав? Тоді розповімо про ще кілька цікавих фактів навколо тієї давньої катастрофи, на які точно варто звернути увагу.

Глобальний град

Коли астероїд влучив у планету, сила удару була настільки шаленою, що розрідила вуглець навіть глибоко в земній корі. Цей розплавлений матеріал злетів у небо й утворив вуглецеві намистини в атмосфері. А потім вони градом впали на землю. Загальна кількість вуглецю, що впала з неба після удару, сягала 900 квадрильйонів кілограмів (навіть не уявляй собі цю вагу).

Кислотні океани

Вибух сірчистих порід призвів до кислотних дощів, які миттєво змінили земні океани. Це не про ту кислоту, яка проїдає метал, а про ту, що пов'язана з рівнем pH. Та все ж коли рівень pH в океані впав, для підводного життя це була катастрофа. Смертельні наслідки прокотилися по всіх рівнях харчового ланцюга і майже половина всіх морських видів не пережила катаклізм.

Таємниця птахів

Сучасні птахи походять від динозаврів, які пережили катаклізм. Але не від тих, про яких ти, ймовірно, подумав – з перетинчастими крилами, а від наземних. У 2018 році вчені встановили, що жоден із видів птахів не мав предків, які жили на деревах. Бодай тому, що на тривалий час ліси вигоріли та різко зменшилися.



Після удару астероїда майже всі види динозаврів вимерли / Фото unsplash

Вогняний шторм

Наскільки сильними були пожежі, які виникли через удар астероїда? Геологи знайшли докази принаймні однієї такої пожежі. У 2022 вони зібрали зразки скам'янілостей обвуглених від вогню дерев на півострові Баха-Каліфорнія – це за 2500 кілометрів від зони падіння. Вони згоріли вщент за лічені хвилини після удару.

Мегаземлетрус

Неподалік берегів Колумбії у 2014 році дослідники виявили відкладення сферул – це прошарки піску зі скляними намистинами та осколками, які утворилися, коли астероїд вдарив по земній корі. Вони й засвідчили, що тоді стався мегаземлетрус. Річ у тім, що сферули знайшли під дном океану, а щоб вони опустилися на таку глибину, земля мала б трястися досить тривалий час – до 6 місяців. І в 50 000 разів сильніше, ніж під час руйнівного землетрусу на Суматрі магнітудою у 9,1 у 2004.

Морози на роки

Після удару астероїда клімат Землі охолов – через вивільнення значної кількості вуглекислого газу і до 325 гігатонн сірки. Це мало б занурити світ у мінусову температуру щонайменше на три роки.

Темрява і смертельний ультрафіолет

Масштабні пожежі вивільнили величезну кількість сажі, а вона може тривалий час триматися у повітрі. Її хмари занурили світ в темряву не менш як на два роки. Темрява ж перешкоджала фотосинтезу, що призвело до хаосу в харчових ланцюгах. Сажа також нагріла верхні шари атмосфери настільки, що зруйнувала озоновий шар, а коли сажа зникла, Земля якийсь час не мала захисту від смертельного ультрафіолету.



Але динозаври не були єдиними жертвами астероїда 66 мільйонів років тому / Фото unsplash

Ліси Амазонії

Тропічних лісів Амазонії не було б, якби астероїд пролетів повз Землю. У 2012 вчені завершили тривале дослідження стародавнього пилку (за 12 років вивчили 6 000 викопних листків і 50 000 зерен). Він і розповів історію, як життя повільно поверталося і стало таким, як сьогодні. Так, після удару астероїда вогонь знищив майже половину видів рослин, і для повного відновлення знадобилося аж 6 мільйонів років.

Найстрашніше цунамі

У 2004 в Індійському океані сталося одне з найбільших цунамі в сучасній історії, яке забрало життя понад 230 000 людей. Після падіння астероїда, який погубив динозаврів, початкова енергія цунамі була в 30 000 разів більшою. Хвилі сягали милі заввишки й за 48 годин затопили більшу частину світового узбережжя.

Два астероїди

У 2020 році на морському дні поблизу вулкану хребта Надір на заході Африки вчені знайшли слід від удару астероїда у 400 метрів завширшки. Дослідників дуже схвилювало те, що кратер був приблизно того ж віку, що й у Мексиці. Так виникло питання, чи вимирання динозаврів не сталося часом через два астероїдні удари, а не тільки один?