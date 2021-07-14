Відновити шнурок на своєму місці в одязі можна менш ніж за хвилину! Цікавий лайфхак запропонували Бретт та Кейт Маккеї, письменники зі США.

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Як швидко вставити в одяг шнурок, який несподівано виліз

Що воно таке – шнурки

Шнурки – не щось особливе в гардеробі. Вони є у багатьох видах спортивного одягу – штанах, шортах, худі тощо. І якщо у тебе такий одяг є, ти точно знайомий і з цією проблемою:

Шнурки мають звичку вилізати зі свого "кожуха". Особливо часто таке трапляється після прання у машинці.

Як ми зазвичай повертаємо шнурок на місце

Дехто намагається робити це вручну, пальчиками, але більшість чули про метод зі шпилькою. Так, це коли до кінчика шнурка шпилять шпильку, і потім протягують її крізь "лаз" сантиметр за сантиметром.

З одного боку, пальці краще відчувають шпильку, з іншого – насправді часу це займає не менше, аніж робити те ж, але без неї.

Та є метод перетягування шнурка за менш ніж 60 секунд

Усе, що для цього потрібно – соломинка і степлер. Далі все просто: протягуєш кінець шнурка крізь соломинку, степлериш її, і вже спокійно і швиденько протягуєш соломинку крізь те місце, де має бути шнурок.

Буквально за якихось пів хвилини вона буде там, де й мала б – тобі залишиться тільки відчепити скобу і зняти соломинку.

Красиво та ефективно вставляємо шнурок на місце: інструкція у фото

Переваги й недоліки

Велика перевага методу (окрім швидкості та економії часу) – соломинка не дере матеріал одягу, на відміну від шпильки.

Єдина ж незручність методу – соломинку і степлер таки доведеться тримати вдома, навіть якщо для інших цілей ти їх не використовуєш.

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