Це тому, що адреса, яку ти вказуєш у своєму резюме, або її відсутність, може прибрати тебе з-поміж претендентів. Навіть ще до того, як ти матимеш шанс представити себе на співбесіді.

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Три типові помилки у резюме, пов'язані з твоєю адресою

Ешлі Воткінс Томас, тренерка з пошуку роботи, каже, що не раз бачила резюме без адреси. І вона сприймає це так: "Коли ви навмисно не вказуєте важливу інформацію у своїх документах, ми знаємо, що ви щось приховуєте".

Отже, перша помилка в тому, що ти можеш не вказувати адресу.

З іншого боку, те, як ти пишеш свою адресу, також може стати вирішальним фактором для певних вакансій, і тут ховається друга помилка.

Адреса може сприяти або не сприяти твоїй заявці на роботу.

Джессіка Ернандес, тренерка з розвитку кар'єри, каже, що для віддаленої роботи "єдиним елементом, який має значення, є країна". У таких випадках просто потрібно чітко вказати, що ти працюєш в Україні, наприклад, на посаді, яка базується в Україні.

Пошук роботи має більше шансів завершитися успіхом за вдалого резюме / Фото freepik

Але потрібно бути більш конкретним для гібридної роботи або роботи на місці. Тут помилкою в резюме буде вказувати адресу реєстрації, а не фактичного проживання.

Якщо рекрутер шукає місцевого кандидата, а в нього вказана адреса, наприклад, не поблизу місця роботи, то такий кандидат може випасти з пошуку,

– пояснила Ернандес.

Рекрутери часто відкидають кандидатів за межами певного радіуса, оскільки робота вимагає місцевих зв'язків. Вони також можуть припустити, що ти не зможеш стати до роботи швидко.

Отже, шукачі роботи мали б сигналізувати або про свою фактичну адресу, або про готовність переїхати за певний час.

Однак третьою помилкою є й надмірна деталізація адреси.

Вказувати свою повну адресу в заявках на роботу, де вона не потрібна, є зайвим кроком. Зазвичай рекрутерам достатньо вказати місто, область, поштовий індекс. Можна не вказувати своє маленьке містечко, а зазначити більш відомий у регіоні населений пункт.

Також не вказуй понад однієї адреси – наприклад, реєстрації та поточну адресу. Це лише захаращує резюме та збільшує шанси, що рекрутер пробіжить повз нього.