Ми проводимо значну частину свого життя на роботі, тому важливо, щоб вона подобалася (або бодай не викликала ненависті). Але якщо тобі дійсно пощастить, ти знайдеш ідеальну роботу. А ось її 3 ознаки.

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Твоя робота відповідає твоїм особистим цінностям

Основою ефективного пошуку роботи є визначення своїх головних цінностей, каже Морін Вайснер із Kickstart Your Transition, служби кар'єрного коучингу та консалтингу.

Для початку ми рекомендуємо створити список щонайменше з 5 – 10 цінностей. Якщо ці цінності збігаються із запропонованою посадою, ти на правильному шляху,

– радить фахівчиня.

Коли є справжнє узгодження між особистими цінностями та баченням компанії, яке вона має та втілює, робота приноситиме найвище задоволення.

Роботу мрії треба знайти й розпізнати, вона має кілька ознак / Фото pressfoto@freepik

Твоя робота справді захоплює тебе

Людям слід шукати роботу, яка розпалює їхню цікавість, каже Кейтлін Проктор, кар'єрна експертка ZipJob.

Правильно підібрана робота часто надихає людей на те, щоб дізнатися більше, підвищити ефективність, впливати на ситуацію,

– розповіла Проктор.

Легко зрозуміти, коли люди на правильній роботі: вони охоче розповідають про неї, про свою компанію і про свою роль у ній.

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Твоя робота дозволяє жити тим життям, яким хочеться жити

Гроші – це, звичайно, не все, але ідеальна робота дозволить тобі мати ту якість життя, якої ти прагнеш.

Зарплата завжди є частиною рівняння. Твоя зарплата повинна відповідати твоїм фінансовим цілям. Однак є й інші важливі фактори, які слід враховувати,

– каже Проктор.

Мовиться про графік роботи, що особливо важливий у наші дні, про можливості віддаленої роботи, оплачувані вихідні, премії, медичне страхування тощо. Оптимальний збіг цих факторів має натякнути тобі, в якому місці треба буде зупинитися.