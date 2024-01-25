NASA запустило двигун місячної ракети Artemis у ключовому випробуванні: потужне відео

Крутезний ракетний двигун для польотів на Місяць запрацював вдруге менш ніж за тиждень. Це сталося 23 січня, того дня NASA завершило нове випробування мегаракети Space Launch System (SLS).

Фахівці запустили двигун RS-25 на приблизно 8 хвилин (500 секунд) у Космічному центрі імені Стенніса в штаті Міссісіпі. Це було друге випробування RS-25 у 2024 році після першого 17 січня.

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НАСА вдруге випробувало ракетний двигун для місій на Місяць

NASA прагне сертифікувати варіант RS-25, який використовує технологію програми космічних шатлів, для більш амбітних місій на Місяць у найближчі роки. Поточна серія з 12 випробувань – це навіть підготовка до місії "Артеміда-5", яка може полетіти у 2029.

Основна увага випробування 23 січня була зосереджена на вивченні "декількох нових компонентів двигуна, враховуючи сопло, гідравлічні приводи, гнучкі канали й турбонасоси", зазначили в НАСА.

Artemis має на меті висадити людину на Місяць вже у 2026 році. Перша місія програми була безпілотною та успішною наприкінці 2022. Наступна місія перебуває на стадії планування – вона відправить 4 астронавтів навколо Місяця і назад.

Яскраве випробування ракетного двигуна НАСА: дивися відео від Space.com