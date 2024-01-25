Специалисты запустили двигатель RS-25 на примерно 8 минут (500 секунд) в Космическом центре имени Стенниса в штате Миссисипи. Это было второе испытание RS-25 в 2024 году после первого 17 января.
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НАСА во второй раз испытало ракетный двигатель для миссий на Луну
NASA стремится сертифицировать вариант RS-25, использующий технологию программы космических шаттлов, для более амбициозных миссий на Луну в ближайшие годы. Текущая серия из 12 испытаний – это даже подготовка к миссии "Артемида-5", которая может улететь в 2029 году.
Основное внимание испытания 23 января было сосредоточено на изучении "нескольких новых компонентов двигателя, включая сопло, гидравлические приводы, гибкие каналы и турбонасосы", отметили в НАСА.
Яркое испытание ракетного двигателя НАСА: смотри видео от Space.com
- К слову, для "Артемиды-2", "Артемиды-3" и "Артемиды-4" используют остатки RS-25 от прошлых миссий космических шаттлов (могут развивать мощность до 109% от своего номинального уровня).
- А вот для "Артемиды-5" и последующих планировали использовать новые варианты RS-25, имеющие дополнительную тягу (будут работать на 111% мощности).
- Испытания же ставят цель довести тягу RS-25 до 113% с обеспечением эксплуатационной безопасности и окончательной сертификации конструкции RS-25.