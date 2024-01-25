Специалисты запустили двигатель RS-25 на примерно 8 минут (500 секунд) в Космическом центре имени Стенниса в штате Миссисипи. Это было второе испытание RS-25 в 2024 году после первого 17 января.

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НАСА во второй раз испытало ракетный двигатель для миссий на Луну

NASA стремится сертифицировать вариант RS-25, использующий технологию программы космических шаттлов, для более амбициозных миссий на Луну в ближайшие годы. Текущая серия из 12 испытаний – это даже подготовка к миссии "Артемида-5", которая может улететь в 2029 году.

Основное внимание испытания 23 января было сосредоточено на изучении "нескольких новых компонентов двигателя, включая сопло, гидравлические приводы, гибкие каналы и турбонасосы", отметили в НАСА.

Замети: целью Artemis является высадка человека на Луну уже в 2026 году. Первая миссия программы была беспилотной и успешной в конце 2022. Следующая миссия находится на стадии планирования – она отправит 4 астронавтов вокруг Луны и обратно.

Яркое испытание ракетного двигателя НАСА: смотри видео от Space.com