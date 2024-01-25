Фахівці запустили двигун RS-25 на приблизно 8 хвилин (500 секунд) у Космічному центрі імені Стенніса в штаті Міссісіпі. Це було друге випробування RS-25 у 2024 році після першого 17 січня.

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НАСА вдруге випробувало ракетний двигун для місій на Місяць

NASA прагне сертифікувати варіант RS-25, який використовує технологію програми космічних шатлів, для більш амбітних місій на Місяць у найближчі роки. Поточна серія з 12 випробувань – це навіть підготовка до місії "Артеміда-5", яка може полетіти у 2029.

Основна увага випробування 23 січня була зосереджена на вивченні "декількох нових компонентів двигуна, враховуючи сопло, гідравлічні приводи, гнучкі канали й турбонасоси", зазначили в НАСА.

Зауваж: Artemis має на меті висадити людину на Місяць вже у 2026 році. Перша місія програми була безпілотною та успішною наприкінці 2022. Наступна місія перебуває на стадії планування – вона відправить 4 астронавтів навколо Місяця і назад.

Яскраве випробування ракетного двигуна НАСА: дивися відео від Space.com