Фахівці запустили двигун RS-25 на приблизно 8 хвилин (500 секунд) у Космічному центрі імені Стенніса в штаті Міссісіпі. Це було друге випробування RS-25 у 2024 році після першого 17 січня.
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НАСА вдруге випробувало ракетний двигун для місій на Місяць
NASA прагне сертифікувати варіант RS-25, який використовує технологію програми космічних шатлів, для більш амбітних місій на Місяць у найближчі роки. Поточна серія з 12 випробувань – це навіть підготовка до місії "Артеміда-5", яка може полетіти у 2029.
Основна увага випробування 23 січня була зосереджена на вивченні "декількох нових компонентів двигуна, враховуючи сопло, гідравлічні приводи, гнучкі канали й турбонасоси", зазначили в НАСА.
Яскраве випробування ракетного двигуна НАСА: дивися відео від Space.com
- До слова, для "Артеміди-2", "Артеміди-3" і "Артеміди-4" використають залишки RS-25 від минулих місій космічних шатлів (можуть розвивати потужність до 109% від свого номінального рівня).
- А от для "Артеміди-5" і наступних планували використовувати нові варіанти RS-25, що матимуть додаткову тягу (будуть працювати на 111% потужності).
- Випробування ж мають на меті довести тягу RS-25 до 113% зі забезпеченням експлуатаційної безпеки та для остаточної сертифікації конструкції RS-25.