Вирушаймо до Абу-Дабі: у готелі Warner Bros. виставили новий Бетмобіль, і його треба бачити

В Абу-Дабі відкрився перший тематичний готель Warner Bros. І нас у ньому максимально зацікавив, якщо це можна так назвати, певний експонат. Мовиться про справжній Бетмобіль, на якому їздив Роберт Паттінсон під час знімань останнього "Бетмена", який вийде на великі екрани у 2022 році.

Шанувальники Бетмена прагнули поглянути на новий Бетмобіль протягом багатьох років з моменту першого анонсу фільму. І тут стало відомо, що зробити це можна буде в Абу-Дабі, в тематичному готелі Warner Bros. Якщо що, то ми вже шукаємо дешеві квитки на літак і думаємо, як туди вирушити. А поки тобі покажемо, задля чого плануємо утнути цю витівку.

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Новий Бетмобіль відрізняється від попередніх

Задля справедливості варто зазначити, що новий Бетмобіль значно відрізняється від усього, що ми бачили раніше. Він зовсім не схожий на автівки з фільмів Зака Снайдера або Крістофера Нолана. Ці варіанти нагадували мінімізовані танки. Натомість версії від Тіма Бертона та Джоела Шумахера здавалися більш мультиплікаційними, щоб відповідати стилістиці коміксів.

А ось новий Бетмобіль радше нагадує маслкар з 60-х – 70-х років. І в цьому абсолютно немає нічого поганого. Просто потрібно бути морально готовим до того, що на вулиці таке авто навряд чи тебе вразить та змусить витягнути смартфон, щоб зробити фото. Хіба задля того, щоб показати товаришам, як тюнингувати авто не потрібно.

Кожен охочий матиме можливість зробити фото з новим Бетмобілем:

Одна з речей, які вам потрібно зробити, – це костюм Бетмена. А ще ви повинні спроєктувати Бетмобіль. У вас має бути Печера Бетмена. Отже, ви знаєте, для мене це було одним із захоплюючих моментів, і це сталося ще до того, як ми закінчили з останньою версією сценарію,

– ділився якось враженнями Рівз.

Він також додав, що десь близько року потратили на костюм Бетмена. І лише після цього взялися за Бетмобіль.

Це важка робота та спроби переконатися, що ви робите правильні речі. А потім ви поринаєте в ідею цієї машини, яка знову відчувається пов'язаною з цією версією персонажа,

– підкреслює режисер.

Новий Бетмобіль увиразнює брутальність персонажа. А ще робить його не настільки сильно відірваним від світу. Ґотему потрібен оновлений герой на оновленому авто. Тож, мусимо зізнатися, Метту Рівзу вдалося зробити все для того, щоб бодай не розчарувати прихильників коміксу.

Так Бетмобіль виглядав під час знімань нового "Бетмена":

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Якщо ти сам хочеш глянути на Бетмобіль та сфотографуватися з ним, то поспішай в готель Warner Bros. в Абу-Дабі. Не проґав можливості зробити це до прем'єри фільму по всьому світу. А вона, до слова, запланована на весну 2022 року.